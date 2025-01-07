Новое наступление ВСУ в России разрушает планы Путина: эксперт назвал важную составляющую операции

Новое наступление украинских Вооруженных сил в Курской области создает неудобства для России и ее "фюрера" Владимира Путина. В частности, для диктатора "это очень неудобный участок фронта".

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

"Это для него (Путина — Ред.) прежде психологически очень трудно — подойти к началу переговоров, о которых все говорят, (с присутствием украинской армии на российской территории", — высказался Жирохов

Впрочем, эксперт добавляет: пока не видит рычагов, позволяющих заставить диктатора к переговорам. Ведь "любые возможные переговоры начинаются с первого пункта — это заморозка боевых действий на существующей линии фронта".

"А линия фронта в Курской области для Путина и для российского общества в целом — это совсем другое, чем заморозка боевых действий в Донецкой или Луганской области, где четыре населенных пункта мы еще контролируем", — говорит эксперт.

Жирохов отмечает, что цели этой активности в Курской области неизвестны широкой общественности.

"Возможно, это демонстрационные действия. Возможно, это не очень удачный шаг или наоборот, удачный шаг перед инаугурацией Трампа. Надо смотреть и прежде всего ориентироваться на официальную позицию", — говорит Михаил Жирохов.

Напомним, OSINT-аналитик по псевдониму Def Mon сообщил, что в течение первого дня нового наступления в Курской области украинские Вооруженные силы могли пройти с боями 2,7 км.

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