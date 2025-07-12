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Новое заседание «Рамштайн»: в Минобороны Германии сообщили подробности подготовки
Новый «Рамштайн» пройдет в ближайшие дни в онлайн-формате под председательством Великобритании и Германии.
Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» состоится в ближайшие 10 дней, но на этот раз министры обороны стран-членов группы встретятся в виртуальном формате.
Об этом сообщил координатор штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг в субботу, 12 июля, на брифинге в Киеве.
«Это будет встреча он-лайн, насколько министры обороны [стран-членов группы „Рамштайн“ — ред.] решили в настоящее время», — сказал он.
Фрейдинг уточнил, что председательствовать на заседании будут Великобритания и Германия, «как мы это сделали на последних встречах». Июльная встреча министров обороны станет 29-м заседанием представителей стран-членов контактной группы по Украине.
Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил, что на июльском "Рамштайне" планируют обсудить обновление механизма Контактной группы по вопросам обороны Украины.