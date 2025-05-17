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Новое заявление Трампа и итоги переговоров с РФ: главные новости ночи 17 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 мая 2025 года:
Трамп назвал Зеленского слабым игроком в переговорах, а Путина — заинтересованным в завершении войны Читать далее –>
План Путина провалился: встреча в Стамбуле не стала продолжением переговоров 2022 года - Сибига Читать далее –>
Трамп давит на Украину для переговоров с Россией без перемирия – Bloomberg Читать дальше –>
Трамп может позвонить Путину в ближайшие часы или дни — Макрон Читать далее –>
Кремль озвучил требования Украины на переговорах: что именно хочет Россия Читать далее –>