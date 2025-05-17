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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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548
Время на прочтение
1 мин

Новое заявление Трампа и итоги переговоров с РФ: главные новости ночи 17 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 мая 2025 года:

  • Трамп назвал Зеленского слабым игроком в переговорах, а Путина — заинтересованным в завершении войны Читать далее –>

  • План Путина провалился: встреча в Стамбуле не стала продолжением переговоров 2022 года - Сибига Читать далее –>

  • Трамп давит на Украину для переговоров с Россией без перемирия – Bloomberg Читать дальше –>

  • Трамп может позвонить Путину в ближайшие часы или дни — Макрон Читать далее –>

  • Кремль озвучил требования Украины на переговорах: что именно хочет Россия Читать далее –>

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