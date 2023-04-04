Нового оружия недостаточно: вызовы будущего наступления Украины — NYT

Имея мощное западное оружие, недавно сформированные штурмовые подразделения и даже восстановленный батальон «Азов», Украина готова к критическому весеннему контрнаступлению.

Но преодоление потерь и поддержание мотивации уставших от войны войск будет суровым испытанием.

Об этом пишет NYT.

В жестоких, но в большинстве своем статических боях на заснеженных, усыпанных артиллерией полях и разрушенных городах, Украина зимой отразила российское наступление. Теперь настал черед Украины наступать.

Везде есть признаки того, что оно наступит примерно через месяц.

В Украину поступает новое западное оружие, которое может оказаться критическим для штурма, например немецкие танки Leopard-2 и американские машины для разминирования. Тысячи новобранцев учатся во вновь созданных подразделениях, предназначенных для наступательных действий. И военное командование удерживает элитных солдат от худших боевых действий на востоке, в городе Бахмут и вокруг него, чтобы бросить их в предстоящую кампанию.

После более чем года войны Украина закалена в боях

Но эта крепость стоит дорого. Украина потеряла тысячи своих опытных бойцов.

Новая украинская кампания, когда она состоится, станет проверкой способности ее армии перевооружить и восстановить батальоны, сохраняя мотивацию и маневровые навыки, которые дали ей преимущество в трех предыдущих контрнаступлениях.

Время имеет решающее значение. Успех Украины в битвах на юго-восточных равнинах продемонстрировал бы мировые упадки военного могущества России, уменьшил бы опасения, что война зашла в болото, и, скорее всего, побудил бы союзников Украины продолжать вооружать и финансировать Киев в войне.

Западная поддержка пока была надежной, но не гарантированной. К примеру, ожидается, что бюджет США на военную помощь закончится примерно в сентябре, и высокопоставленный американский оборонный чиновник недавно назвал последний транш артиллерийских снарядов и ракет, посланных в Украину, «последней отчаянной попыткой».

«Ключевым моментом в глазах вашингтонских элит — а вашингтонские элиты являются судьей и присяжным — это то, что Украина должна рассматриваться как получившая значительные территории в будущем наступлении», — сказал Клифф Купчан, председатель Eurasia Group, фирмы по оценке политических рисков в Вашингтон.

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Украинские офицеры должны будут хореографировать штурмы артиллерии, пехоты и бронетехники, пробивающиеся через российские окопы, танковые ловушки и минные поля. На юге русские подразделения строили оборонительные позиции с момента вытеснения из Херсонской области в ноябре. Современные западные танки с лучшей живучестью и огневой мощью будут иметь решающее значение для искоренения этих позиций.

Украина имела постоянную армию из примерно 260 000 солдат до того, как Россия полномасштабно ворвалась в прошлом году, и она быстро выросла до примерно миллиона человек с оружием в разных подразделениях служб безопасности и военных. За последний год, по оценкам Запада, погибли или были ранены около 100 тысяч украинских военных. Украина не сообщает, какую численность сил привлечет к контрнаступлению.

Однако успех вряд ли гарантирован. Союзники медлили с отправкой оружия, и солдатам пришлось довольствоваться ускоренными курсами по тактике штурма.

"За короткое время нужно многому научиться", — сказал Роб Ли, военный аналитик из Института исследований внешней политики. И, отметил он, «им придется уйти, прежде чем они получат все оборудование».

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Вооружение и оборудование для прорыва траншей и пересечения минных полей становится на место, хотя остается непонятным, достаточно ли.

Украинские военные опубликовали в Twitter фотографии бронетранспортеров Stryker и Cougar из США, бронемашины Marder из Германии и танков Challenger из Великобритании. На прошлой неделе украинские экипажи зенитных ракет Patriot завершили обучение в США, сообщили в Пентагоне.

Военные аналитики говорят, что контрнаступление, по крайней мере, на его начальной стадии, вполне может зависеть от прохождения растянутых минных полей. Для этого Украина будет полагаться на неприглядные, но важные машины для разминирования, которые у нее есть в своем арсенале советских времен. Она захватила некоторых у отступающих россиян и сейчас также получает средства разминирования с Запада.

В контрнаступлении Украина, вероятно, приступит к интенсивным артиллерийским обстрелам вдоль узкой линии фронта, говорят военные аналитики, после чего последуют группы разминирования и танковые штурмы.

Ожидается, что Украина нанесет большой удар на юге, где местность колеблется от широко открытых сельскохозяйственных полей, только с редкими полосами деревьев для прикрытия, в города и деревни. Толчок примерно на 50 миль через степь от нынешней линии фронта до оккупированного Россией города Мелитополя разделит удерживаемую Россией территорию на две зоны, разорвет линии поставок и поставит украинскую артиллерию в зону действия российских баз на Крымском полуострове.

Месяцами идет подготовка новобранцев на замену погибшим, раненым и истощенным бойцам. Десятки тысяч новобранцев прошли подготовку в Европе и Украине, в том числе во вновь сформированных подразделениях Наступательной гвардии. В десантно-штурмовые подразделения записалось около 35 тысяч украинцев.

Но моральный дух, сфера, в которой украинские бойцы держали преимущество в течение большей части войны, становится все более сложным вызовом. В дюжине недавних интервью солдаты на позициях близ Бахмута или выйдя из горнила уличных боев на короткие перерывы выразили обеспокоенность масштабами насилия и смерти.

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В одном из самых ярких примеров военного восстановления Министерство внутренних дел восстанавливает уничтоженное подразделение «Азов», все солдаты которого были убиты, ранены или взяты в плен во время осады Мариуполя и содержание на металлургическом заводе «Азовсталь» прошлой весной. Остальные погибли от взрыва в бараке для российских военнопленных в Оленовке.

Как-то недавно на базе в сосновом лесу новобранцы «Азова» маршировали, стояли смирно и бросались для отжиманий. Через пять недель они научились основным солдатским навыкам.

"Мы знаем, как воюет Россия, и знаем, как ей противостоять", — сказал один из украинских военных. «Устойчивость – это способность находить новых людей, двигаться вперед».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ВСУ освободят свои территории, а кафиров предупредил, что если они не хотят быть уничтожены во время контрнаступления, "у них еще есть время уйти".

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