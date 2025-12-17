Нового премьера Чехии уже похвалили в Вашингтоне: что сказал Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на назначение Андрея Бабиша на должность премьер-министра Чехии.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что рассчитывает на тесное сотрудничество с Бабишем в сфере обороны, энергетики и борьбы с нелегальной иммиграцией. По его словам, взаимодействие между ними должно быть не менее успешным, чем во время их предварительной работы на высоких государственных должностях.

Реклама

"Андрей знает, как заключать соглашения, и я ожидаю от него невероятных результатов, в частности, относительно F-35", - подчеркнул президент США.

Напомним, 9 декабря президент Чехии Петр Павел официально назначил лидера движения Андре Андрея Бабиша главой правительства.

Ранее сообщалось, что новый кабинет министров может просмотреть подход Праги к поддержке Украины. Сам Бабиш заявлял, что вступление Украины в ЕС возможно только после завершения войны.

Кроме того, в ноябре новый спикер Палаты депутатов Чехии, лидер ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура, привлек внимание демонстративным снятием украинского флага со здания парламента.