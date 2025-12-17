- Дата публикации
Категория
Политика
Нового премьера Чехии уже похвалили в Вашингтоне: что сказал Трамп
Трамп ожидает от Чехии "невероятных результатов" в сфере обороны, энергетики и международных соглашений.
Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на назначение Андрея Бабиша на должность премьер-министра Чехии.
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что рассчитывает на тесное сотрудничество с Бабишем в сфере обороны, энергетики и борьбы с нелегальной иммиграцией. По его словам, взаимодействие между ними должно быть не менее успешным, чем во время их предварительной работы на высоких государственных должностях.
"Андрей знает, как заключать соглашения, и я ожидаю от него невероятных результатов, в частности, относительно F-35", - подчеркнул президент США.
Напомним, 9 декабря президент Чехии Петр Павел официально назначил лидера движения Андре Андрея Бабиша главой правительства.
Ранее сообщалось, что новый кабинет министров может просмотреть подход Праги к поддержке Украины. Сам Бабиш заявлял, что вступление Украины в ЕС возможно только после завершения войны.
Кроме того, в ноябре новый спикер Палаты депутатов Чехии, лидер ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура, привлек внимание демонстративным снятием украинского флага со здания парламента.