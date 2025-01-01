Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского: полный текст

В полночь 1 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский произнес традиционное новогоднее обращение.

ТСН.ua подготовил для вас полный текст обращения главы государства.

"Дорогой народ!

За мной – Украина-мать, которая твердо стоит на ногах. и меч. Защищая свой народ, свои цвета, свою независимость. говорит с любовью о ней: «Моя». Я благодарю вас за 2024-й. украинцев и украинок, которые доказывают: никакие крылатые ракеты не одолят народ, у которого есть крылья.

На протяжении этого высокосного года мы доказывали это вчера. это время. И я называю не приблизительные, а очень точные цифры, потому что каждая из них – это человек, наш человек, очень важный человек. И с возвращением каждой мы возвращаем в Украину жизнь.

И как каждый раз, когда это происходит, плачем мы все.

И оно помогало нам выстоять эти более тысячи дней. Быть смелыми, когда это так нужно, когда это так важно. группы. Ребята, сбившие за этот год 1310 крылатых и баллистических ракет, 7800 Иранских «шахедов»! Гордость! в сердце.

Июль. Утро. «Охматдет». Так мы бьем слабости и трусы. И это наше единство было заметно из космоса. Видел, какие у нас люди. те невероятно взрослые и сильные глаза мальчика из «Охматдета». Сколько в нем жизни, достоинства!сильнее всего их зло. Вот за кого мы боремся. наши герои, наши воины. Кто держится на своих плечах независимость. очень тяжело и очень непросто. Но мы верим, мы знаем: выстоят наши ребята. Все это, благодаря чему вы в этом году не отдали наши Сумы и наш Херсон и наше Запорожье, очень хотели. нашей земле, получил его на своей. На Курщине и в других местах, куда в этом году прилетал наш ответ, наш справедливость.

Справедливость. Всего одно слово, но за ним стоят тысячи наших людей и наша наука. это было сделано в Украине.

И на одном таком заводе я спросил у молодого инженера: «Как же вам столько удалось, как же эти люди столько смогли?» И парень пошутил: «Так не просто люди, они – ракеты».

И знаете, в этот момент мне стало стыдно как гражданину, что с 90-х годов государство не замечало таких наших людей. строит свое, свои ракеты. И впервые делает более миллиона БпЛА в год. «Ад», «Рута». Заставляет дрожать от слов «Нептун» и «Сапсан»., Fire Point. Все это – наши дроны. мира.

Его добывают только сильные. И то, что мы такие, доказывали не раз. Наши спортсмены, наш Танк. гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг. и давали сдачи вместе с Александром Усиком – о чем-то большем, чем только спорт. Украины, показывают нам: безразлично, насколько противник больше тебя, важно, насколько велика твоя воля. миру! И все лидеры мне откровенно говорили: «Мы никогда такого не видели – когда полный зал Но-де-Пари аплодирует». .

Это когда мы не отдаем свое. И когда не забываем своих, тех, кто в плену. оккупировать их украинские сердца. И сколько бы зло под дулом автоматов не раздавало паспортов, наши люди говорят: «Вы здесь не родные, вы – временные». И весь тот завезенный сорняк не приживется на нашей земле, не победит коренных. нашей земли» Вот что такое воля внутри, которую просто невозможно оккупировать. И я обращаюсь ко всем, кто несет в себе эту. волю, на временно оккупированных территориях. Дорогие украинцы! Я знаю, что вы встречаете Новый год и сейчас вы слышите эти слова. дня Украина вернется, чтобы быть вместе. И единственное, что будет разделять украинцев – это щедро накрытый стол.

Я знаю: за этим столом будут все наши люди. Те, кто сейчас за границей, сохранили Украину в себе. Берлине, Праге или Токио сегодня скажут: "Слава Украине!" И мир ответит: "Героям слава!" Ибо с нами – наши друзья. И с первых минут этой войны Америка была с Украиной.

Я помню разговор с Джо Байденом после российского вторжения. Я помню разговор с Дональдом Трампом после его избрания. многих и разных разговорах всегда было единство в главном: Putin cannot win. выиграть.

Я благодарю всех американцев за то, что эти слова доказывались делами. Я не сомневаюсь, что новый американский Президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии. две стороны. Это полномасштабная агрессия безумного государства против цивилизованной. что мы вместе с США способны на эту силу. Заставить Россию к справедливому миру. принципом «начнем с чистого листа». Потому что счет не 0:0. жизнь которых украла Россия.

И сегодня сердце Украины усеяно шрамами. Это имена наших павших героев. Не дай бог ни одной семье в мире пережить такие потери., ребенка воина, отдавшего жизнь за Украину, и слышишь от них: «Пожалуйста, пусть это все будет не зря». Тысячи наших ребят не ушли в небытие. Они с нами, они рядом, всегда, они смотрят на нас с небес.

И каждый день в следующем году я, все мы должны бороться за Украину, которая будет достаточно сильной, потому что только такую Украину уважают и слышат.

Я благодарю всех, кто в этом году был рядом с нами. Нашим партнерам, союзникам, лидерам., что мы бок о бок. С кем несмотря на расстояние и разницу во времени мы работали, находили решения и получали результаты. 27 сделок безопасности и 40 миллиардов в поддержку нашей армии. «Большая семерка» и решение о 50 миллиардах долларов замороженных российских активов. Это наша большая международная победа. .Всем, кто делает нашу страну крепче внутри, заботится о людях.

Благодарю всех, благодаря кому Украина стоит и выстоит свой путь к миру, сильной Украине и к Украине европейской. это исторический результат. Этот путь уже безвозвратный. И Украина будет в Евросоюзе. мира. Единство Европы, которое определяет судьбу каждого народа на континенте. И это единство должны уважать все. И Будапешт с Братиславой. Правду должны признать и власти этих стран. Не надо бояться, что Украина будет в Европе. России. Ее танков, ее ракет и зла, которое она непременно понесет дальше, если Украина не давит вам руку, это не значит, что завтра этой же рукой она не начнет вас убивать. что им не знакомо. Боятся свободы. Они родились за Путина, пошли в школу за Путина, пошли служить за Путина и погибают. за его больные идеи.

И потому так важно сегодня поддерживать все народы, которые отстаивают свободу. Кто не отдает ее в Кишиневе.

Дорогие украинцы, дорогие украинки!

Пусть 2025 год станет нашим годом, годом Украины. Мы знаем, что мир нам не подарят. Но мы сделаем все, чтобы остановить Россию и закончить войну.

За каждым из нас – «Украина-мать». И она заслужила жить в мире. Я как всем желаю., что бок о бок вы – миллионы украинцев.

С Новым годом, дорогой народ!

С Новым годом, Украина!

Слава Украине!", — говорится в обращении главы украинского государства.

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