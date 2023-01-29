Новоизбранный чешский президент хочет приехать в Украину вместе со словацкой коллегой

СМИ сообщают о предстоящем дипломатическом визите чешского президента в Киев.

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому в воскресенье, 29 января 2023 года.

Об этом сообщают словацкие СМИ.

Также он планирует вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой уехать в Украину в скором времени.

По информации СМИ, Чапутова, пришедшая в его избирательный штаб в субботу днем после победы Павлова на выборах, приветствовала эту идею.

Точная дата визита пока не озвучена.

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Напомним, что ранее новым президентом Чехии стал "проукраинский" генерал в отставке. Он занимал должность начальника Генштаба чешской армии и активно поддерживал военную помощь Украине.

Позже президент Украины Владимир Зеленский поздравил отставного генерала Петра Павела с победой на выборах президента Чешской Республики. Представители украинской власти убеждены, что новоизбранный президент – великий друг Украины.

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