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Новоизбранный чешский президент хочет приехать в Украину вместе со словацкой коллегой

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2948
Время на прочтение
1 мин
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Новоизбранный чешский президент хочет приехать в Украину вместе со словацкой коллегой

Фото: http://www.lidovky.cz/

СМИ сообщают о предстоящем дипломатическом визите чешского президента в Киев.

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому в воскресенье, 29 января 2023 года.

Об этом сообщают словацкие СМИ.

Также он планирует вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой уехать в Украину в скором времени.

По информации СМИ, Чапутова, пришедшая в его избирательный штаб в субботу днем после победы Павлова на выборах, приветствовала эту идею.

Точная дата визита пока не озвучена.

Напомним, что ранее новым президентом Чехии стал "проукраинский" генерал в отставке. Он занимал должность начальника Генштаба чешской армии и активно поддерживал военную помощь Украине.

Позже президент Украины Владимир Зеленский поздравил отставного генерала Петра Павела с победой на выборах президента Чешской Республики. Представители украинской власти убеждены, что новоизбранный президент – великий друг Украины.

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Дата публикации
Просмотры
2948
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