Новоизбранный премьер Италии заявила, что Украина может на нее рассчитывать

Будущий премьер Италии — лидер националистов Джорджа Мелони — заявила о своей непреклонной поддержке Украины после того, как получила поздравление от президента Владимира Зеленского с ее победой на выборах.

Мелони подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку нового итальянского правительства.

Об этом сообщает Reuters.

Во вторник поздно вечером, 27 сентября, на следующий день после того, как Мелони и ее правые союзники получили подавляющее большинство в парламенте, Зеленский в своем Twitter поздравил будущего премьера и написал, что надеется на "плодотворное сотрудничество с новым правительством".

В свою очередь, Мэлони ответила быстро и заверила украинского лидера в поддержке.

"Уважаемый Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа. Будьте сильны и сохраняйте непоколебимую веру!" – написала она.

Следует отметить, что Мэлони была одной из немногих итальянских политических лидеров, искренне поддержавших решение еще действующего премьер-министра Марио Драги о поставках оружия в Украину, несмотря на то, что она была в оппозиции к его правительству.

Напомним, в Италии прошли досрочные парламентские выборы. Уверенную победу одержала ультраправая партия Джорджи Мэлони. Стоит отметить, что правая коалиция состоит из партий, где немало сторонников Путина. Троица, которая будет формировать правительство — неоднократный премьер Италии Сильвио Берлускони, желающий отменить антироссийские санкции фанат Путина Маттео Сальвини и Джорджия Мелони. Они уже договорились о коалиции, вместе у них – примерно 45 процентов голосов по предварительным прогнозам.

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