Он уже нарушил одно из своих предвыборных обещаний.

Во вторник, 28 февраля, новоизбранный президент Кипра Никос Христодулидес принял присягу. 49-летний президент унаследовал от своего предшественника тупик в переговорах об объединении этнически разделенного острова, трудовые споры из-за высокой инфляции и сложную ситуацию с незаконной миграцией.

Он обещает сделать своим приоритетом решение "кипрской проблемы", сообщает Reuters.

Христодулидес уже нарушил одно из своих предвыборных обещаний — 50% женщин в Кабмине. Так, 14 из 25 назначений в новом правительстве – мужчины.

Напомним, второй тур президентских выборов на Кипре прошел 12 февраля. В нем победил бывший глава МИД страны, консерватор Никос Христодолидис. Он получил 51,9% голосов избирателей.

Кипр отменил бесплатные визы для россиян

Читайте также: