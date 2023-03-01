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Новоизбранный президент Кипра Никос Христодулидес принял присягу

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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279
Время на прочтение
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Новоизбранный президент Кипра Никос Христодулидес принял присягу

Новоиспеченный президент Кипра принял присягу / Фото: Associated Press

Он уже нарушил одно из своих предвыборных обещаний.

Во вторник, 28 февраля, новоизбранный президент Кипра Никос Христодулидес принял присягу. 49-летний президент унаследовал от своего предшественника тупик в переговорах об объединении этнически разделенного острова, трудовые споры из-за высокой инфляции и сложную ситуацию с незаконной миграцией.

Он обещает сделать своим приоритетом решение "кипрской проблемы", сообщает Reuters.

Христодулидес уже нарушил одно из своих предвыборных обещаний — 50% женщин в Кабмине. Так, 14 из 25 назначений в новом правительстве – мужчины.

Напомним, второй тур президентских выборов на Кипре прошел 12 февраля. В нем победил бывший глава МИД страны, консерватор Никос Христодолидис. Он получил 51,9% голосов избирателей.

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Дата публикации
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