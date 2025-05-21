Новоизбранный президент Румынии сделал заявление о мире в Украине

Румыния. / © Associated Press

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Новый президент Румынии Никушор Дан выразил мнение о том, что мир в Украине не скоро наступит в Украине, а компромиссы с диктатором Владимиром Путиным не гарантируют справедливого мира.

Об этом он сказал в интервью Politico.

"Я не очень оптимистично настроен по поводу того, что у нас скоро наступит мир", - заявил румынский лидер.

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По его словам, все решения по завершению войны должны приниматься с согласия самих украинцев.

"Также рад, что европейцы вместе решили продолжать поддерживать Украину, пока не получат самый умный мир для себя", - говорит Дан.

Как сообщалось, также Никушор Дан заявил, что Бухарест не будет направлять свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии. Президент пообещал, что его страна готова усиливать поддержку Украины со своей территории. Впрочем, прямое военное привлечение он считает неуместным.

Напомним, Румынии во втором туре выборов победил проевропейский кандидат Никушор Дан, получивший 53,78% голосов. Пророссийский кандидат Джордже Симион – 46,2%.

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Дата публикации 16:01, 20.05.25 Количество просмотров 210 Трамп против, но ЕС все равно наносит новый удар по России | Что произошло