Новой главой Минэкономики стала Юлия Свириденко: что о ней известно

Соответствующее решение было принято 4 ноября.

Юлия Свириденко, которая была заместителем главы Офиса президента, назначена первым вице-премьер-министром — министром экономики. Такое решение приняла Верховная Рада.

Голосование прошло на заседании парламента 4 ноября.

Кандидатуру Свириденко поддержало 256 нардепов.

Известно, что Юлии Свириденко 36 лет, она родом из Черниговщины. Свириденко в 2008 году окончила с отличием Киевский торгово-экономический университет, имеет степень магистра. Также училась на аспирантуре в КНЭУ.

После окончания университета Юлия Свириденко в 2008 году начала работать экономистом по финансовой работе украино-андоррского совместного предприятия АО "АМП" в Киеве (компания работает на рынке недвижимости).

Через три года она покинула компанию, поскольку была назначена главой постоянного представительства Чернигова в городе Все (Китайская Народная Республика). На госслужбу Свириденко перешла в 2015 году, став сначала советником председателя Черниговской ОГА, а с августа 2015 – начальником Департамента экономического развития в этой же администрации.

С сентября 2017 года была и.о., а с 2018 года первым заместителем председателя Черниговской ОГА несколько месяцев исполняла обязанности руководителя региона.

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В 2019 году она стала заместителем главы Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а через год стала первым заместителем.

С декабря 2020 года Свириденко работала в Офисе президента в должности заместителя руководителя, где занималась экономическими вопросами, связями с инвесторами. А с декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.

В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Она также входила в состав украинской делегации в ТКГ по Донбассу, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.

Более подробные факты из биографии Юлии Свириденко, читайте здесь.

Напомним, Верховная Рада 3 ноября уволила Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики.

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