Новой "слугой народа" в Раде стала Наталья Локтионова: что о ней известно

Наталья Локтионова приняла присягу и стала новым нардепом. Что о ней известно, разбирался ТСН.ua.

Во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде появилась новая депутат — Наталья Локтионова заняла место экс-нардепа Юрия Аристова.

Что известно о новой нардепке, которую в СМИ называют сестрой помощницы Зеленского, разбирался ТСН.ua.

Вместо кого попала в ВР Локтионова

2 августа ЦИК признал Наталью Локтионову, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуги народа" под №146.

Фото: Официальный сайт ЦИКа

Она заменила в парламенте Юрия Аристова. Аристов был заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Юрий Аристов / Фото: Юрий Аристов

48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives, расположенном на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.

Верховная Рада 27 июля досрочно прекратила полномочия Аристова.

По информации ГБР, с начала июня почти до конца июля Аристов находился за пределами Украины, выехав в Польшу якобы для служебной командировки. Находясь за границей, нардеп открыл больничный, в правдивости которого правоохранители сомневаются.

В ГБР и СБУ расследуют законность выезда Аристова за границу во время военного положения и провели у него обыски.

Обыски у нардепа Юрия Аристова / Фото: Служба безопасности Украины

Локтионову называют сестрой помощницы Зеленского

О том, что Локтионов является сестрой помощницы президента Марии Левченко, СМИ писали еще в 2019 году.

Как отмечали в "Эспрессо", тогда журналисты наведались к родителям сестер Левченко. Их мать родственную связь подтвердила.

"Сведений о Наталье Локтионовой немного. Имеет высшее образование, судимость отсутствует, временно не работает. В Facebook, она также под фамилией Левченко, как и у влиятельной сестры-ассистентки президента", — говорилось в статье четырехлетней давности.

Локтионова и Левченко / Фото: Фото из социальных сетей

"Нет никаких данных о том, какой политической/общественной/волонтерской деятельностью Локтионова занималась. На момент внесения в списки ноунеймов под номером 148 (2019 год) она была безработной. Единственная заслуга – она сестра помощницы Зеленского", – пишет журналистка Зоя Казанжи.

Что говорят в "Слуге народа"

Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что Локтионова работала в команде политсилы "с первых дней". Она помогала на президентских и парламентских выборах, отвечала за проведение мероприятий, координировала работу региональных команд.

С 2021 года является членом Контрольно-ревизионной комиссии "Слуги народа". По словам Палийчук, с 2003 по 2018 год новоиспеченная нардеп работала по специальности в международных компаниях. В каких именно – не уточняется.

Информацию о том, что Локтионова каким-то образом связан с Марией Левченко в "Слуге народа" пока не комментируют.

Что еще известно о нардепке

По информации движения ЧЕСТНО, Наталья Локтионова родилась в 1981 году в Киеве. Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Международная экономика и менеджмент".

Работала менеджером по маркетингу в Ancor Personnel Ukraine ltd, на разных должностях в отделах по маркетингу и продажам "Первой лизинговой компании".

На момент выборов в 2019 году была официально безработной.

Влиятельная помощница Зеленского

Мария Левченко, которую называют сестрой новой нардепки Локтионовой – многолетняя помощница Владимира Зеленского еще до его президентства.

Издание "Следствие.Инфо" публиковало материал, что Левченко несколько лет была помощницей президента, находилась в его кабинете и якобы присутствовала даже на важных совещаниях, но официально работала и получала зарплату только в ООО "Квартал-95".

"Она формирует его график. Если вам нужно попасть к президенту, то надо написать в первую очередь ей. Это касается депутатов, министров, ну и вообще всех людей, которым нужно попасть к президенту. Это много знающий человек и присутствующий на многих встречах", – рассказывал в конце 2021 журналист Роман Кравец.