Новой "слугой народа" в Раде стала Наталья Локтионова: что о ней известно

Наталья Локтионова приняла присягу и стала новым нардепом. Что о ней известно, разбирался ТСН.ua.
Во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде появилась новая депутат — Наталья Локтионова заняла место экс-нардепа Юрия Аристова.
Что известно о новой нардепке, которую в СМИ называют сестрой помощницы Зеленского, разбирался ТСН.ua.
Вместо кого попала в ВР Локтионова
2 августа ЦИК признал Наталью Локтионову, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуги народа" под №146.
Она заменила в парламенте Юрия Аристова. Аристов был заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives, расположенном на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.
Верховная Рада 27 июля досрочно прекратила полномочия Аристова.
По информации ГБР, с начала июня почти до конца июля Аристов находился за пределами Украины, выехав в Польшу якобы для служебной командировки. Находясь за границей, нардеп открыл больничный, в правдивости которого правоохранители сомневаются.
В ГБР и СБУ расследуют законность выезда Аристова за границу во время военного положения и провели у него обыски.
Локтионову называют сестрой помощницы Зеленского
О том, что Локтионов является сестрой помощницы президента Марии Левченко, СМИ писали еще в 2019 году.
Как отмечали в "Эспрессо", тогда журналисты наведались к родителям сестер Левченко. Их мать родственную связь подтвердила.
"Сведений о Наталье Локтионовой немного. Имеет высшее образование, судимость отсутствует, временно не работает. В Facebook, она также под фамилией Левченко, как и у влиятельной сестры-ассистентки президента", — говорилось в статье четырехлетней давности.
"Нет никаких данных о том, какой политической/общественной/волонтерской деятельностью Локтионова занималась. На момент внесения в списки ноунеймов под номером 148 (2019 год) она была безработной. Единственная заслуга – она сестра помощницы Зеленского", – пишет журналистка Зоя Казанжи.
Что говорят в "Слуге народа"
Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что Локтионова работала в команде политсилы "с первых дней". Она помогала на президентских и парламентских выборах, отвечала за проведение мероприятий, координировала работу региональных команд.
С 2021 года является членом Контрольно-ревизионной комиссии "Слуги народа". По словам Палийчук, с 2003 по 2018 год новоиспеченная нардеп работала по специальности в международных компаниях. В каких именно – не уточняется.
Информацию о том, что Локтионова каким-то образом связан с Марией Левченко в "Слуге народа" пока не комментируют.
Что еще известно о нардепке
По информации движения ЧЕСТНО, Наталья Локтионова родилась в 1981 году в Киеве. Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Международная экономика и менеджмент".
Работала менеджером по маркетингу в Ancor Personnel Ukraine ltd, на разных должностях в отделах по маркетингу и продажам "Первой лизинговой компании".
На момент выборов в 2019 году была официально безработной.
Влиятельная помощница Зеленского
Мария Левченко, которую называют сестрой новой нардепки Локтионовой – многолетняя помощница Владимира Зеленского еще до его президентства.
Издание "Следствие.Инфо" публиковало материал, что Левченко несколько лет была помощницей президента, находилась в его кабинете и якобы присутствовала даже на важных совещаниях, но официально работала и получала зарплату только в ООО "Квартал-95".
"Она формирует его график. Если вам нужно попасть к президенту, то надо написать в первую очередь ей. Это касается депутатов, министров, ну и вообще всех людей, которым нужно попасть к президенту. Это много знающий человек и присутствующий на многих встречах", – рассказывал в конце 2021 журналист Роман Кравец.
Согласно официальному ответу ОП по запросу "Следствия.Инфо", Марию Левченко трудоустроили 21 декабря 2021 года.
Работает ли сейчас Мария Левченко в ОП – пока подтвердить не удалось.
Скандалы с Левченко и ее мужем
Левченко является женой экс-заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, которого уволили в 2021 году из-за конфликта с правоохранителями на въезде в Донецкую область.
Позже Гогилашвили извинился за "чрезмерную эмоциональность" и заявил, что написал заявление об увольнении.
Центр журналистских расследований в 2021 году также писал, что у Александра Гогилашвили есть российское гражданство. Однако глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия тогда сообщил, что монобольшинство не будет инициировать расследование по этому вопросу. По состоянию на сегодняшний день информации, действительно ли в Гогилашвили сохранился российский паспорт, нет.
Согласно официальной биографии Александра Гогилашвили, он долгое время работал в России. В частности, был помощником Николая Валуева, депутата Государственной думы России от партии "Единая Россия".
В том же расследовании "Следствия.Инфо" в конце 2021 года утверждалось, что руководитель ГУР Кирилл Буданов может проживать в частном доме под Киевом вместе с помощницей президента Марией Левченко и ее мужем, экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили. Буданов тогда объяснял, что живет в этом доме временно, а своих дружеских отношений с Гогилашвили "никогда не скрывал".
По информации журналистов-расследователей, Александр Гогилашвили, Мария Левченко и ее сестра (очевидно, речь шла именно о Локтиноновой) в соцсетях дружат с Марианной Будановой — женой руководителя ГУР.
Сам Гогилашвили выкладывал совместные фото с Будановым, сделанные в августе 2021 года.
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