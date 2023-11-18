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Новую помощь Украине Конгресс США может принять в середине декабря — Bloomberg

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Новую помощь Украине Конгресс США может принять в середине декабря — Bloomberg

Конгресс США / Фото: Associated Press

Сторонники Украины в Конгрессе ведут борьбу за принятие большого пакета помощи.

Одобрение Конгрессом Соединенных Штатов новой помощи для Украины может затянуться до середины декабря, потому что еще дольше.

Об этом информирует Bloomberg.

В сообщении издания указывается, что затягивание принятия решения подвергает сомнению возможность США поддерживать поток оружия, который в администрации площадь и Украина считают жизненно важным.

Сторонники Украины в Конгрессе ведут борьбу за принятие большого пакета помощи, который будет идти отдельно от обязательных законопроектов, чтобы побуждать к быстрым действиям.

Сообщается, что, скорее всего, Конгресс сможет завершить переговоры и принять новую помощь Украине в середине декабря, а это почти два месяца после того, как президент Джо Байден запросил 61 миллиард долларов.

В ближайшие дни сенаторы от обеих партий планируют работать над соглашением о пакете помощи Украине вместе с пограничными потребностями США, которые можно будет проголосовать после дня благодарности.

Сенатор демократ от Делавера Крис Кунс, имеющий тесные связи с президентом Байденом, заявил, что "нам нужно заставить себя вести переговоры в течение следующей недели. У украинцев заканчивается горючее, оружие и боеприпасы".

По его словам, Конгресс должен действовать "по графику, который имеет значение".

Напомним, ранее сообщалось, что Джо Байден подписал закон о временном бюджете США, не предусматривающий помощи Украине.

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что принятие и подписание президентом США Джо Байденом Временной бюджетной резолюции без помощи для Украины не является "изменной".

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Дата публикации
Просмотры
121
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