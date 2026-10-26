Новые 45 млрд евро для Украины рассорили ЕС: три страны не хотят брать на себя гарантии

Европейский союз / © Associated Press

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В Европейском Союзе возник спор вокруг нового пакета финансовой помощи Украине. Венгрия, Чехия и Словакия хотят, чтобы их освободили от необходимости предоставлять финансовые гарантии по кредиту ЕС, который может составить 45 млрд евро.

Об этом пишет Politico, передает WELT.

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Позиция трех стран вызвала резкую реакцию в немецких дипломатических кругах, поскольку они настаивают на значительном финансировании из бюджета ЕС.

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«Этот абсурд еще раз показывает, насколько оторваны от реальности некоторые люди, когда речь идет о бюджете ЕС», — заявил Politico немецкий дипломат.

По его словам, требование не участвовать в финансовых гарантиях для Украины противоречит стремлению этих стран получать больше средств из европейских фондов.

«Как можно серьезно считать, что наши налогоплательщики захотят перечислить хотя бы один дополнительный евро из фондов сплоченности тем, кто отказывается участвовать в защите от наибольшей угрозы нашей безопасности?» – сказал дипломат.

Он добавил, что «сплоченности нет, когда люди пользуются чужими средствами».

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Речь идет о фондах ЕС, направленных на сокращение экономического и социального разрыва между регионами.

Украине могут предоставить кредит до 45 млрд евро

Причиной дискуссии стали дополнительные финансовые потребности Украины в следующем году. В общей сложности Киеву необходимо около 70 млрд евро.

Ожидается, что около 25 млрд евро могут предоставить партнеры, в том числе Канада и Япония. Еще до 45 млрд евро планируется привлечь в виде европейского кредита.

По данным издания, Венгрия, Чехия и Словакия хотят получить исключение и не предоставлять гарантии по этому кредиту, так же, как это было предусмотрено при согласовании предыдущей кредитной программы ЕС на 90 млрд евро.

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Одним из возможных источников погашения нового кредита называют замороженные российские государственные активы, однако такой механизм пока не гарантирован.

Поэтому спор о помощи Украине уже влияет и на переговоры о будущем бюджете Евросоюза.

Болгария также не хочет участвовать

На прошлой неделе Румэн Радев также заявил, что Болгария не должна приобщаться к новому пакету финансовой помощи Украине.

"Болгария ни в коем случае не может участвовать в этих 70 миллиардах", - сказал он журналистам.

В то же время, Болгария, в отличие от Венгрии, Чехии и Словакии, принимала участие в кредитной программе ЕС на 90 млрд евро, согласованной ранее на 2026-2027 годы.

Радев заявил, что война истощает европейские экономики и усугубляет социальную напряженность и политическую нестабильность. Он также призвал к скорейшему завершению войны, заявив, что, по его мнению, ее результат «не будет достигнут военными средствами».

ЕС ищет еще 70 млрд евро для Украины в 2027 году

Потребность в новом финансировании возникла из-за того, что действующих планов ЕС оказалось недостаточно. На саммите Владимир Зеленский заявил, что война 2027 года может стоить Украине около 155 млрд евро, и попросил партнеров найти, по меньшей мере, еще 70 млрд евро на оборону, вооружение и устойчивость государства.

Ранее Брюссель рассчитывал, что уже согласованный кредит в 90 млрд евро покроет около двух третей потребностей Украины на 2026-2027 годы, а остальные профинансируют другие союзники. Однако эти расчеты исходили из предположения, что война завершится в 2026 году.

Теперь в ЕС рассматривают два основных варианта: новые общие заимствования или использование около 210 млрд евро замороженных активов Центробанка РФ. В то же время, быстрого решения по российским активам в Брюсселе пока не ожидают из-за юридических и финансовых рисков.

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