Новые "красные линии" НАТО могут превратить Украину в нейтральную зону

После последних провокационных пролетов российских дронов над Польшей и Румынией НАТО готовит новые «красные линии». Эксперты предупреждают, что это может поставить Украину в позицию фактической нейтральной зоны между альянсом и Россией.

Об этом сообщает издание The Independent.

Отмечается, комментарии предоставили аналитики и политические эксперты, а официальные заявления сделали лидеры Польши, Румынии и ЕС.

На прошлой неделе над Польшей было зафиксировано пролет 19 российских беспилотников, часть из которых сбили польские и натовские самолеты. Это спровоцировало беспокойство в альянсе относительно границ его «красных линий», то есть границ, пересечение которых воспринимается как серьезное нарушение. Премьер-министр Польши назвал ситуацию самой опасной со времен Второй мировой войны.

Несколько дней спустя еще один дрон нарушил воздушное пространство Румынии. Румынские F-16 следили за ним около часа, но не сбили, и дрон вернулся в Украину. Украинский президент Владимир Зеленский назвал инцидент преднамеренным расширением войны со стороны РФ. Руководитель внешней политики ЕС Кая Каллас охарактеризовала пролет как «неприемлемое нарушение суверенитета».

Россия заявила, что дроны сбились с курса из-за радиопомех, а НАТО ограничилось осуждением «безответственных действий». В ответ на провокации начата операция «Eastern Sentry» по развертыванию военной техники вдоль восточного фланга альянса — у границ Беларуси, России и Украины.

Аналитики обращают внимание на парадокс: усиление присутствия НАТО на востоке Европы четко определяет, где проходит граница безопасности, и фактически превращает западную Украину в «нейтральную зону». Такое положение может быть выгодным для Кремля, поскольку уменьшает прямую защиту Украины, одновременно ослабляя моральный дух украинских военных и гражданского населения.

В США некоторые политики, в частности сенатор Линдси Грэм, признают преимущества ослабления российской армии через «опосредованную войну», не привлекая американских войск непосредственно. Однако для Украины это может означать ощущение, что Запад готов только поддерживать, а не позволить победу.

В экспертных кругах отмечают: любая новая «красная линия» должна быть четко определена и поддержана действиями. Если Кремль проявит слабость в реагировании НАТО, ситуация может ухудшиться, а Украина окажется под двойным давлением — со стороны агрессора и ограниченной международной поддержки.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказал мнение, что дроны РФ в Польше «могли быть ошибкой». Варшаве такое заявление не очень понравилось.