Новые министры от "Слуги народа": что известно о кандидатах на должности в правительстве

Новые министры от "Слуги народа": что известно о кандидатах на должности в правительстве

Глава правительства Денис Шмигаль внес представление в Верховную Раду о назначении новых членов Кабмина.

Фракция президентской партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины выдвинула своих кандидатов на освободившиеся после принятия сегодняшних отставок вакантные должности в правительстве. Новых глав предлагают назначить в трех министерствах — экономики, по вопросам стратегических отраслей промышленности и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, глава правительства Денис Шмигаль уже внес кандидатуры на рассмотрение парламента.

Кандидатом на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности "слуги народа" предлагают главного таможенника страны Павла Рябикина.

Главой Гостаможни он работает с ноября 2020 года. Ранее, с марта 2017 года, Рябикин занимал должность гендиректора международного аэропорта "Борисполь", в свое время был одним из ключевых кандидатов в министры инфраструктуры.

Павел Рябикин отбыл три каденции в парламенте — дважды (в 2000-2002 и в 2002-2005 годах) он избирался в Совет как беспартийный, в 2012-2014 годах — от партии "УДАР". В 2014-2015 он занимал должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации.

Возглавить министерство экономики и стать первой вице-премьер-министром может Юлия Свириденко, заместитель главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

В ее чиновничьей карьере — должность первого заместителя председателя и исполняющего обязанности председателя Черниговской ОГА во времена президента Порошенко. При президенте Зеленском она была заместителем и первым заместителем министра развития экономики. С мая по сентябрь 2021 года Юлия Свириденко была представительницей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз".

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Народная депутат Ирина Верещук претендует на должность вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В Верховной Раде она входит в комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, имела амбиции возглавить Министерство обороны.

Ирина Верещук также соревновалась на местных выборах 2020 года за должность мэра Киева, но получила поддержку только 5,44% избирателей.

Напомним, на заседании фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде в понедельник, 1 ноября, был принят ряд решений, касающихся кадровых назначений.

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