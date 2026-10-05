Новые мирные планы: готов ли Путин остановить войну и чем рискует Украина

Чем могут грозить для Украины мирные переговоры с Россией / © ТСН

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Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов недавно сообщил, что в октябре Украина, США и Россия планируют провести трехстороннюю встречу для обсуждения технических вопросов, в частности сокращения ударов по энергетике, безопасности судоходства и прекращения воздушного террора.

В то же время в Украине активно обсуждают мирный план народного депутата Алексея Гончаренко, однако украинские аналитики и военные предупреждают, что отсутствие четко разработанной государственной стратегии переговорного процесса создает риски для обороноспособности и грозит внутренним расколом общества.

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Что на самом деле известно о мирных инициативах, к чему они могут привести для Украины и какова истинная позиция Кремля — узнайте из материала ТСН.ua.

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Индия стремится стать «активным» участником мирных переговоров между Украиной и Россией

Правительство Индии начинает играть более активную роль в усилиях по прекращению войны между Россией и Украиной, ведя диалог с обеими сторонами. По словам министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара, Нью-Дели вышло за рамки публичных призывов к миру и обсуждает с Киевом и Москвой вопросы безопасности судоходства в Чёрном море, транспортировки энергоносителей и возможности воздержания от взаимных атак.

«Мы ведем переговоры как с Россией, так и с Украиной по этому поводу. Мы стараемся быть полезными, начиная с вопроса безопасности судоходства в Чёрном море», — отметил Джайшанкар.

Это свидетельствует об изменении традиционно осторожной позиции Индии, которая ранее избегала критики в адрес Кремля и воздерживалась при голосовании в ООН.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну во время их встречи в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре.

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«Диалог и дипломатия — единственный путь к урегулированию конфликтов», — заявил тогда индийский премьер.

Тогда лидеры обеих стран подтвердили намерение углублять двусторонние отношения.

Что говорят о мирных переговорах в МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина готова рассмотреть предложение Индии о возможном прекращении огня с Россией. Речь идет, в частности, о перемирии в энергетической сфере и в Чёрном море. По его словам, Киев на данный момент получил четыре предложения о возможном перемирии — от Индии, Турции, Египта и США.

«У нас есть четыре предложения. Самое широкое из них — предложение Индии. Мы готовы к прекращению огня в энергетической сфере и на Черном море, но только в таком сочетании», — заявил Сибига.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

Ранее глава МИД подчеркнул, что мирные переговоры по прекращению войны в Украине должны проходить в трехстороннем формате: с участием Киева, Вашингтона и Москвы. По его словам, без Вашингтона достичь справедливого мира невозможно.

«Без Америки невозможно достичь справедливого мира. Это геополитические реалии», — заявлял Сибига.

В Ватикане призывают к уступкам с обеих сторон

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Святой Престол поддерживает любые инициативы, направленные на немедленное, полное и эффективное прекращение огня в Украине.

По его словам, война в Украине стала «настоящей трагедией», а приближение зимы только усугубляет ситуацию. Паролин отметил право украинцев на самооборону, однако подчеркнул, что Ватикан призывает к немедленному прекращению огня и готов оказывать помощь при условии строгого соблюдения международного права.

В Ватикане призывают к уступкам с обеих сторон / © Associated Press

Впрочем, долгосрочный мир возможен лишь при наличии новых гарантий безопасности в Европе. При этом Папа Римский Лев XIV ранее отмечал, что для достижения мира обе стороны должны быть готовы к компромиссам.

Что известно о «мирном плане» Гончаренко

На днях народный депутат Алексей Гончаренко сделал ряд заявлений относительно мирных переговоров между Украиной и Россией и урегулирования вооруженного конфликта между странами. Нардеп предлагает начинать переговоры с конкретных договоренностей, а не с попыток решить все сразу.

«Мы не можем сразу договориться о прекращении войны. Давайте договариваться обо всём на свете. О прекращении ударов по портам, предприятиям, школам. Обо всём. Нам нужно начать договариваться», — заявил Гончаренко.

Одним из сигналов он считает готовность говорить о нейтралитете, ведь «украинская армия прямо сейчас — самая сильная на континенте», а попытку «погибнуть всей страной ради того, чтобы стать членом НАТО» он считает абсурдом.

Народный депутат Алексей Гончаренко

Своё видение переговоров политик изложил вколонке на сайте «Украинская правда», опубликованной 4 октября. План депутата предусматривает поэтапное ведение переговоров с акцентом на конкретные вопросы — безопасность судоходства, энергетику и гражданскую инфраструктуру.

Что касается вопроса о Донбассе, Гончаренко предлагает перейти к его обсуждению после достижения других договоренностей. Среди возможных вариантов он называет нейтральную зону, взаимный отвод войск или зону под контролем ООН. Фиксация линии контроля, подчеркивает депутат, не должна означать юридического признания оккупации.

Гончаренко отдельно подчеркивает, что переговоры должны предполагать взаимные уступки: «Договоренность означает, что на уступки идут обе (!) стороны».

Кроме того, Гончаренко предлагает механизм ослабления санкций в отношении российских энергоресурсов в обмен на разблокирование Черного моря и прекращение ударов с большого расстояния, с их автоматическим возобновлением в случае нарушений. Для обеспечения надежности народный депутат советует заключать параллельные соглашения с отдельными гарантами по каждому направлению (в частности, с Турцией, Египтом и Саудовской Аравией). В целом переговоры должны основываться на взаимных уступках обеих сторон во имя сохранения человеческих жизней.

«Для меня сейчас есть только одна главная цель: спасти как можно больше украинцев», — отметил Гончаренко.

Зеленский дал резкий ответ народным депутатам, призывающим к переговорам с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал призывы народных депутатов к переговорам с РФ, подчеркнув, что депутаты служат независимой Украине и сдавать интересы государства или подчиняться кремлевскому диктатору Владимиру Путину недопустимо.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

«Когда мы говорим о единстве, чтобы это не звучало просто пафосно, мы должны понимать, что единство — это, безусловно, ответственность. Прежде всего народных избранников, потому что они представляют тот или иной регион. Люди поддерживали этих людей, и они давали соответствующие аргументы, почему люди их поддерживали. Я думаю, что народные избранники служат Украине — независимой, суверенной. Сдавать интересы нашего государства нельзя ни в коем случае», — заявил Зеленский.

Президент заверил, что подобные заявления не влияют на официальный переговорный процесс, ипризвал парламентариев не сеять панику и хаос, чего и добиваются оккупанты. Глава государства подчеркнул, что в условиях свободы слова депутаты несут личную и политическую ответственность за свои слова и должны делать все, чтобы не дать врагу ни малейшего шанса.

Эксперты «раскритиковали» мирные инициативы Гончаренко и предупредили об угрозе для Украины

Заявления народного депутата Алексея Гончаренко вызвали значительный резонанс в обществе, поскольку его «мирный план» стал самым обсуждаемым в обществе из-за отсутствия у власти четкой стратегии победы или «красных линий» для будущих переговоров. Такое мнение высказал общественный деятель, преподаватель, предприниматель Валерий Пекар.

«У нас на столе просто больше ничего нет. Ни президент, ни другие политические лидеры — парламентские или внепарламентские — не предложили ни одного плана, ни одной стратегии. Я годами пишу о том, что общество, которому не предложили стратегии, быстро истощается и теряет устойчивость и сплоченность», — отметил Пекар.

Он отмечает, что тезисы народного депутата Гончаренко совпадают с нарративами российской пропаганды и создают риск формирования влиятельного капитулянтского движения, которое грозит расколом страны.

Политолог Вадим Денисенко считает, что стратегия поэтапного проведения переговоров не будет эффективной, при этом он подчеркнул, что Киеву следует искать пути для расширения круга участников переговоров и сферы переговоров

«Это своего рода „ловушка Анкориджа“. Ведь главное достижение России в Анкоридже заключается в том, что переговоры можно вести во время боевых действий. То есть война — это война, а переговоры — это переговоры. Но повторюсь, нам нужно думать об изменении формата переговоров», — подытожил политолог.

В свою очередь, журналист и политолог Виталий Портников считает призывы украинских политиков к переговорам иллюзией, поскольку России не нужны компромиссы, а её целью является полное уничтожение Украины и ликвидация всей местной элиты независимо от её позиции.

Журналист и политолог Виталий Портников

По мнению Портникова, в Кремле существование украинского народа считают угрозой для РФ, поэтому в случае поражения граждан ждут репрессии, грабежи и выселения. Он подчеркивает, что инициаторы мирного диалога просто не понимают логики врага, для которого сам факт нашего существования является смертельным оскорблением, которое не решается за столом переговоров.

Рекрутер и публицист Сергей Марченко призвал политиков прекратить манипулировать измученными людьми и давать им ложные надежды на мир. Он подчеркнул, что такие заявления только вредят украинцам.

«Вы наносите большой ущерб обороноспособности такими призывами, потому что даете людям ложные надежды. Вы даете иллюзорную надежду на конец войны, прекрасно зная, что Путин не готов вести никаких переговоров, кроме переговоров о капитуляции. Перестаньте играть на чувствах несчастных, измученных людей», — написал Марченко на своей странице в Facebook.

Между тем военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копитько отмечает, что идея нейтралитета Украины будет оставаться лишь пустыми словами до тех пор, пока не найдётся группа государств, способных реальной военной защитой и готовностью к прямому конфликту с РФ обеспечить безопасность Украины.

«Учитывая наш трагический опыт, украинский народ категорически отвергнет любые формулы, в которых наше оружие попытаются обменять на какие-то слова на бумаге», — написал он в соцсетях.

В РФ заявляют об открытости к диалогу, однако выдвигают ультиматум

Между тем в России раздаются противоречивые заявления относительно мирных переговоров и прекращения войны в Украине. В частности, кремлевский диктатор Владимир Путин заявляет о желании как можно скорее завершить боевые действия в Украине путем переговоров, однако среди ключевых требований Москва по-прежнему оставляет её «нейтральный статус».

«Нейтральный статус Украины остаётся одной из целей России», — заявил фюрер во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Кремль / © Associated Press

Кроме того, в Кремле делают заявления о «готовности» обсуждать вопросы безопасности в Чёрном море, однако это остаётся лишь заявлениями. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, никаких конкретных действий или переговоров о заключении реальных соглашений пока не ведется.

Параллельно с этим в Минобороны РФ угрожают усилить удары по военным и военно-промышленным объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре. Среди причин, которые российская сторона называет основанием для ударов, — «атаки на избирательные участки во время выборов в Госдуму РФ, попытка массированной атаки с использованием более 1600 беспилотников 19–20 сентября, удары во время экономического форума в Санкт-Петербурге, а также атака на Белгород в ночь накануне».

Кроме того, 5 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска будут продолжать наносить удары по Украине независимо от решения иностранных посольств о продолжении работы в Киеве. Пресс-секретарь Кремля бездоказательно назвал эти атаки «ответными мерами» за расширение Украиной перечня целей для ударов по объектам мирной экономики. При этом доказательств своих обвинений Песков не привёл.

Ранее российский МИД призвал иностранных граждан и дипломатов покинуть Украину, в частности Киев, заявив о намерении РФ продолжать массированные удары. В ведомстве также предупредили о «негативных последствиях» для тех, кто проигнорирует это предупреждение.

Напомним, в США приняли закон, позволяющий вводить пошлины до 100% в отношении стран, которые закупают российские энергоносители или помогают Москве обходить санкции. Президент США Дональд Трамп отмечал, что планирует использовать эти новые полномочия для давления на импортеров, в частности Китай и Индию, с целью принудить Россию к прекращению войны.

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