Новые ограничения против России и заявления Кислицы: пять главных новостей за ночь

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять главных новостей за ночь:
- Россия, пошедшая войной против Украины, захлебывается в санкциях. Страны мира и международные организации ввели уже 5800 различных видов ограничений против РФ. Таким образом, Россия стала страной номер один в мире, против которой введено больше санкций. Читать дальше –>
- Япония, в которой уже начался 8 марта, ввела санкции против граждан и компаний России и Беларуси. Все они причастны к окружению президента РФ и все вместе работают на "машину", запустившую войну России в Украине. Читать дальше –>
- Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины под названием "Финансирование выхода из чрезвычайной экономической ситуации в Украине" или "Свободная Украина". Читать дальше –>
- Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Международный комитет Красного Креста предоставить Украине помощь по вывозу многих тысяч трупов российских солдат, разлагающихся на полях Украины. Читать дальше – >
- Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица посоветовал представителям России, в частности министру иностранных дел лаврову, якобы "обосновавшему" в Twitter вторжение в Украину, обратиться за психиатрической помощью. Читать дальше –>
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