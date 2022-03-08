Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Новые ограничения против России и заявления Кислицы: пять главных новостей за ночь

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Новые ограничения против России и заявления Кислицы: пять главных новостей за ночь

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять главных новостей за ночь:

  • Россия, пошедшая войной против Украины, захлебывается в санкциях. Страны мира и международные организации ввели уже 5800 различных видов ограничений против РФ. Таким образом, Россия стала страной номер один в мире, против которой введено больше санкций. Читать дальше –>
  • Япония, в которой уже начался 8 марта, ввела санкции против граждан и компаний России и Беларуси. Все они причастны к окружению президента РФ и все вместе работают на "машину", запустившую войну России в Украине. Читать дальше –>
  • Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины под названием "Финансирование выхода из чрезвычайной экономической ситуации в Украине" или "Свободная Украина". Читать дальше –>
  • Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Международный комитет Красного Креста предоставить Украине помощь по вывозу многих тысяч трупов российских солдат, разлагающихся на полях Украины. Читать дальше – >
  • Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица посоветовал представителям России, в частности министру иностранных дел лаврову, якобы "обосновавшему" в Twitter вторжение в Украину, обратиться за психиатрической помощью. Читать дальше –>

Читайте также:

США ввели санкции против Пескова и еще ряда российских олигархов

США ввели санкции против Пескова и еще ряда российских олигархов
Следующая публикация