Новые переговоры: Рубио встретится с советниками Украины и Европы по вопросам безопасности

Госсекретарь США Марко Рубио в четверг, 21 августа, проведет переговоры с советниками по национальной безопасности Украины и ряду европейских стран. Темой станет разработка гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает The New York Times.

«Государственный секретарь и советник по национальной безопасности встретится в четверг со своими европейскими коллегами, чтобы продвинуть мирный процесс, до сих пор не имевший значительного прогресса», — говорится в материале The New York Times.

Эту встречу представитель администрации Трампа, на которого ссылаются журналисты, назвал «деликатными дипломатическими переговорами».

«Рубио должен будет убедить европейцев, что изменчивый Трамп придерживается своего обязательства помочь им защитить Украину, не делая этого под флагом НАТО», — пишет издание.

Представитель администрации заявил, что переговоры определят «как могут выглядеть гарантии безопасности» перед потенциальной встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Например, в обмен на прекращение Россией боевых действий, пакт о безопасности может включать в себя обязательства США оказать воздушную поддержку любым операциям под руководством Европы, если российские войска возобновят наступление. Также он может включать в себя обязательства США оказать помощь в области наблюдения и разведки для поддержки миссий в Украине, а также военно-морские силы для защиты Черного моря.

Еще одна составляющая переговоров — юридическая сила гарантий безопасности, которая включает вопрос об одобрении конгрессом США.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Глава государства подчеркнул, что ключевым вопросом стали гарантии безопасности, являющиеся «стартом до окончания войны». Он поблагодарил США за сигнал о готовности стать частью этой системы.

По словам президента, гарантии безопасности могут быть оформлены уже в ближайшую неделю — десять дней. Одним из ключевых пунктов гарантий станет пакет американского оружия, в который войдут самолеты, системы противовоздушной обороны и другие виды вооружения.

Союзники также рассматривают возможность обеспечения безопасности по принципу 5 статьи НАТО, но за пределами Североатлантического союза.