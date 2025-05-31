Новые переговоры в Стамбуле крайне опасны для Украины: дипломат объяснил, почему он так считает

руководитель Центра исследования России, бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко / © УНИАН

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Новые переговоры в Стамбуле крайне опасны для Украины.

Такое мнение в интервью Radio NV выразил руководитель Центра исследования России, бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко и объяснил, почему он так считает.

«…С той стороны (со стороны РФ — ред.) будут делаться все шаги для того, чтобы эти переговоры на самом деле не состоялись. И этот шаг последний со стороны России как раз является свидетельством того, что они не хотят вести переговоры. Что значит, что делегация Украины приезжает в Стамбул, не понимая тему разговора. Это означает, что российская сторона прочтет нам лекцию о том, что такое Украина, что такое Древняя Русь, что такое печенеги и сарматы. И после этого перейдет к тому, что теперь мы вам это сейчас рассказали, и вы, пожалуйста, реагируйте. Поскольку реагировать мы не сможем, потому что мы не понимаем в деталях то, что будет сказано. Мы должны принять паузу для того, чтобы подготовиться. Так обычно происходит во время переговоров. Это в первую же секунду будет использовано российской пропагандой для того, чтобы сказать, вы видите, мы приехали с хорошими предложениями, а украинцы не готовы их обсуждать», — отметил он.

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По словам Огрызко, россияне сейчас говорят, что нам нужно время, чтобы с этими документами познакомиться. Ну да, это действительно нужно, чтобы иметь какую-то позицию.

«В конечном счете, позицию определяют не представители, входящие в делегацию, а определяет политическое руководство страны. Зеленский, СНБО, и так далее и так далее по списку. Для этого нужно будет опять-таки вернуться в Киев, провести соответствующие консультации, и это опять-таки займет время. А Россия этого и хочет, потому что она продолжит войну, рассказывая, что она ведет переговоры с нами», — сказал он.

Как отметил дипломот, это, собственно, банальная схема, очевидная для всех.

Почему американцы нас заставляют ехать, чтобы мы просто послушали то, что нам в червевой раз расскажут? Ну, для того чтобы сказать Трампу, чтобы Трамп мог сказать, что да, я нажал на всех, чтобы они сели за стол переговоров. Вот собственно и все», — резюмировал он.

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Что предшествовало

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила Украине встретиться для второго раунда переговоров в Стамбуле в следующий понедельник, 2 июня. Лавров также заявил, что российская сторона якобы завершила работу над так называемым меморандумом по мирному договору с Украиной, который на встрече представит помощник президента России Владимир Мединский.

Украина готова снова встретиться с делегацией РФ в Стамбуле на следующей неделе, но нужна конструктивная дискуссия.