Новые переговоры в Стамбуле: Зеленский отреагировал на предложение РФ

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Россия будет затягивать с переговорами в Стамбуле, в том числе для отсрочки санкций. Украина остается в сложной ситуации выбора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Стамбул „русские“ точно будут тянуть — для отсрочки санкций и так далее. А мы будем действительно в сложной ситуации выбора — продолжать вот так или идти другим направлением», — прокомментировал президент.

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Напомним, третий раунд переговоров в Стамбуле по поводу войны с участием Украины и России может состояться после 22 июня. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, в рамках третьего раунда переговоров российская делегация планирует обсудить украинский и российский меморандумы с предложениями по урегулированию полномасштабной войны.

Зеленский заявил, что переговоры с Россией могут продолжиться после завершения сложного процесса обмена пленными. Именно от него зависит дальнейший диалог.

2 июня в Стамбуле прошла встреча делегаций Украины и России второго раунда мирных переговоров. Они продолжались всего час, однако стороны успели достичь определенных договоренностей. Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что ожидает «освобождения еще большего количества военнопленных».

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