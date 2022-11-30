Новые подтверждения болезни Паркинсона у Путина: что заметили СМИ на встрече диктатора с Токаевым

Во время переговоров в Москве с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым у российского диктатора Путина судорожно дергались ноги – это симптом болезни Паркинсона.

Об этом пишет британское издание The Sun.

На кадрах видно, как его ноги дрожат, а сам диктатор стучит ступнями, когда говорит об "особом значении" встречи.

Фото: thesun.co.uk

Кроме того, Путин сжимал правую руку левой во время переговоров — через несколько месяцев после того, как он хромал на красной дорожке в Иране с вяло висящей правой рукой.

Также журналисты заметили, что когда Токаев здоровался с Путиным, он, кажется, намеренно отводил глаза от разжигателя войны.

Казахстан разозлил российского диктатора, позволив десяткам тысяч мужчин, спасавшихся от призыва на военную службу, искать безопасное убежище в стране. Также Токаев не оказал России желаемую поддержку в войне в Украине.

"Мы не должны позволить братским российскому и украинскому народам разойтись на десятки или сотни лет со взаимными незаживающими обидами", – сказал Токаев Путину на прошлой неделе на конференции по безопасности в Армении.

Президент Казахстана потребовал "общий коллективный поиск формулы мира" в Украине.

В издании напомнили, что ранее получили доступ к шпионским документам, подтвердившим, что Путин действительно имеет раннюю стадию болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы.

Состояние здоровья российского тирана уже давно является источником предположений – западная разведка предполагает, что Путин серьезно болен.

Недавно диктатора сфотографировали с возможными следами от внутривенного введения на тыльной стороне ладони – на фоне слухов, что он болен раком и у него невыносимая боль.

Кремлевские чиновники всегда отрицали, что с их президентом что-то не так.

Напомним, Путин сильно кашлял и не мог завершить предложение во время выступления на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В Сети сразу заговорили об ухудшении здоровья Путина.

Российский политолог Станислав Белковский ранее рассказывал, что Путин активно пользуется разными косметологическими процедурами.

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