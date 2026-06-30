Новые правила ЕС для украинцев: Мадяр ответил, примет ли Венгрия мужчин призывного возраста

Петер Мадяр. / © Associated Press

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Венгрия не поддерживает предложение Европейского Союза о том, что украинским мужчинам призывного возраста не следует предоставлять временную защиту.

Об этом заявил венгерский премьер Петер Мадяру в парламенте, сообщает «РБК.Украина».

Во время парламентского заседания депутат от партии Mi Hazánk Ласло Тороцкаи поинтересовался у Мадяра, как он относится к предложению Еврокомиссии не предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста, если у них нет разрешения на выезд из страны из-за военных обязанностей.

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Свой вопрос Тороцкая аргументировал тем, что Будапешт должен высказать свою позицию, потому что в Закарпатской области проживает венгерская община, которая пострадает от этого. По его словам, таких мужчин могут отправить «в более чем 1000 километрах от родной земли на фронт» как «пушечное мясо».

В свою очередь, Петер Мадяр ответил, что позиция Венгрии уже была озвучена на заседании Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге. Министр внутренних дел Габор Посвай заявил, что они и несколько стран не поддерживают предложение Европейской комиссии.

Мадяр подчеркнул: даже если новые правила будут одобрены на уровне ЕС, то вступят в силу ориентировочно в марте 2027-го. В то же время, это не лишит Венгрию права самостоятельно предоставлять статус беженца людям, прибывающим в страну, спасаясь от войны или мобилизации.

«Каждый венгерский соотечественник может рассчитывать на правительство Тисы как здесь, так и за рубежом», — заявил Мадяр.

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Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия выступила с предложением продлить срок действия временной защиты граждан Украины до марта 2028 года. Однако есть исключения относительно новоприбывших мужчин 23-60 лет, подлежащих мобилизации. В Евросоюзе настаивают, что новое предложение касается не мужчин, а именно военнообязанных украинцев.

Дата публикации 17:36, 26.06.26 Количество просмотров 37 Мужчинам начнут отказывать?! ЕС готовит скандальную поправку для украинских беженцев

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