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Новые санкции против РФ и обращение Зеленского: пять главных новостей за ночь

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Новые санкции против РФ и обращение Зеленского: пять главных новостей за ночь

Офис Президента Украины

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять главных новостей за ночь:

  • В ответ на агрессию против Украины Канада расширила санкции против России. Читать дальше –>
  • В Германии власти изъяли 156-метровую яхту попавшего под санкции россиянина Алишера Усманова стоимостью около 600 миллионов долларов. Он приближен к окружению российского президента Владимира Путина. Читать дальше –>
  • Ночью в начале суток, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением. Читать дальше –>
  • Когда российские военные пытаются найти себе еду в магазине – это не воины сверхдержавы. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский. Читать дальше –>
  • Президент Владимир Зеленский рассказал, что за время полномасштабной войны с РФ было убито около 9 тыс. кафиров за одну неделю. Читать дальше –>

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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