Новые санкции против РФ и потребность Украины в западных танках: главные новости ночи 21 января 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 21 января 2023:
- Байден заявил, что Украина получит все необходимое для противостояния российским агрессорам. Читать дальше –>
- Стало известно, когда украинские военные могут начать обучение на танках Challenger 2. Читать дальше –>
- ЕС готовит новый пакет санкций против РФ на годовщину вторжения в Украину Читать дальше –>
- В США разочарованы нерешительностью Германии в отношении танков для Украины. Читать дальше –>
- Украине нужны танки для того, как Россия подготовит новое наступление — Маркарова. Читать дальше –>
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