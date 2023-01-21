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Новые санкции против РФ и потребность Украины в западных танках: главные новости ночи 21 января 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3895
Время на прочтение
1 мин
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Новые санкции против РФ и потребность Украины в западных танках: главные новости ночи 21 января 2023 года

Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 21 января 2023:

  • Байден заявил, что Украина получит все необходимое для противостояния российским агрессорам. Читать дальше –>
  • Стало известно, когда украинские военные могут начать обучение на танках Challenger 2. Читать дальше –>
  • ЕС готовит новый пакет санкций против РФ на годовщину вторжения в Украину Читать дальше –>
  • В США разочарованы нерешительностью Германии в отношении танков для Украины. Читать дальше –>
  • Украине нужны танки для того, как Россия подготовит новое наступление — Маркарова. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
3895
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