Новые санкции против РФ, кроме Венгрии, блокирует еще одна страна – Politico

Венгрия с начала полномасштабной войны в Украине выступала против санкций в отношении Российской Федерации, по данным источников СМИ, стало известно, что к ней присоединилась Греция.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ЕС.

В Евросоюзе продолжаются обсуждения 11-го пакета санкций против России. Предыдущие 10 пакетов санкций были направлены на меры против экономики РФ, теперь Брюссель хочет избежать обхода своих санкций. Как беспрецедентный шаг, нынешний пакет санкций может быть направлен против других стран, которые помогают Москве уклоняться от торгового эмбарго.

Но Будапешт и Афины выступили против, увязав свое одобрение пакета с отдельным острым вопросом, касающимся Украины. Киев составил список частных компаний, которые он называет "спонсорами войны", в который входит ряд европейских компаний.

Венгрия и Греция хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из этого списка, прежде чем они согласятся с пакетом санкций. Хотя, как правило, эти вопросы не связаны между собой, страны используют пакет санкций как политический рычаг, чтобы исключить свои компании из списка Украины.

Это повлекло за собой напряженность на встрече министров иностранных дел стран ЕС в начале этой недели, где министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок 22 мая устроила спор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто из-за блокирования Будапештом помощи Украине во время закрытой встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

На встрече послов ЕС в среду Греция была в центре внимания, сказали четыре дипломата. Афины выступили против предположений об обходе санкций.

"Греция повторила, что в случае наличия конкретных доказательств нарушения санкций, их должны сообщить соответствующим государствам-членам на техническом уровне, чтобы это было адекватно расследовано и затем были приняты надлежащие меры", – сказал один из дипломатов ЕС.

Другой дипломат ЕС сказал, что до тех пор, пока Венгрия и Греция отказываются договариваться о чем-либо до того, как их компании будут исключены из списка, "нет никакого давления для реального продвижения в других частях".

Однако дипломаты также говорят, что смотрят на Афины и Будапешт по-разному. Уровень недовольства Будапештом гораздо выше из-за того, что его пророссийская и прокитайская линия часто мешала ЕС достичь единодушия в заявлениях по поводу Москвы и Пекина.

11-й пакет санкций против России

Венгрия требует исключить трех человек из 11-го пакета санкций против России, который Еврокомиссия передала странам-членам Европейского союза для внесения предложений.

По данным CNN, ЕС не намерен вводить санкции против российской государственной атомной компании "Росатом" в своем следующем санкционном пакете.

Европарламент хочет запретить Венгрии председательствовать в ЕС из-за многочисленных нарушений европейского законодательства.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций Евросоюза против России расширит действующие запреты и закроет возможности для обхода санкций.

Читайте также: