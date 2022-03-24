Новые санкции против России и три больших саммита: ради мира в Украине Байден прилетел в Европу

Новые санкции против России и три больших саммита: ради мира в Украине Байден прилетел в Европу

Во время заседаний речь пойдет о военной и гуманитарной помощи Украине.

Президент США Джо Байден прилетел в Брюссель. В четверг, 24 марта, в 11:00 по киевскому времени здесь все начнется. Сначала будет экстренный саммит НАТО, далее – встреча в формате Группы семи. И в конце дня – встреча на уровне лидеров Европейского Союза.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В двух заседаниях – НАТО и ЕС – виртуально примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Чего можно ожидать от этих встреч, накануне комментировал советник Байдена Джейк Салливан. Во-первых, будет объявлено о следующем пакете санкций против России. Со стороны Соединенных Штатов будут расширены санкции против конкретных персоналий – депутатов Госдумы РФ, а также согласованы действия США и ЕС, чтобы России не удавалось обходить эти санкции.

Второе — речь пойдет о военной помощи Украине. В частности, как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украине необходима помощь в случае возможной химической, радиологической или биологической угроз, а также защита киберпространства.

На саммите лидеров Европейского Союза может прозвучать заявление о перспективах членства Украины в ЕС.

Завтра в Брюсселе ожидают встречу лидеров Европы и Соединенных Штатов

"Президент едет в Европу, чтобы убедиться, что мы остаемся едиными, чтобы зафиксировать нашу коллективную решимость, дать мощный сигнал, что мы готовы и преданы этому так долго, сколько потребуется. А также усиление нашего ответа на трех фронтах – помочь украинскому народу защищаться, вводить и увеличивать санкции против России и укреплять западный альянс", — сказал советник президента США Джейк Салливан.

И после Брюсселя президент Байден прибудет в Варшаву, которая делает самый большой вклад в помощь украинским вынужденным беженцам. Так что Штаты готовятся помочь материально.

Польша выступила с идеей ввести миротворческую миссию НАТО в Украине. Ее обсудят президенты Дуда и Байден. Шансов здесь не так много, ведь США категорически против прямого участия сил альянса в войне.