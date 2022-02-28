Новые санкции США направлены против средств, на которые Путин рассчитывает вести войну

Эти меры существенно ограничат способность России употреблять активы для финансирования дестабилизационной деятельности.
США и ряд других стран объявили новые финансовые санкции против России. Ограничен доступ российского центробанка к миллиардам долларов активов, а также средствам Суверенного фонда благосостояния и Российскому фонду прямых инвестиций.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США в понедельник, 28 февраля.
"Соединенные Штаты, партнеры и союзники привлекают к ответственности правительство Российской Федерации за спланированное и непровоцированное вторжение в Украину", — говорится в заявлении Минфина.
"Беспрецедентные меры, которые мы принимаем сегодня, значительно ограничат способность России использовать активы для финансирования дестабилизационной деятельности и направленные против средств, на которые Путин и его ближайшее окружение рассчитывают, чтобы проводить вторжение в Украину", — заявила министр финансов США Дженет Еллен.
Соответствующие санкции также вводят ЕС, Германия, Франция, Италия, Япония, Канада и другие страны.
"После сегодняшних санкций станет очевидно, что "крепость Россия" на самом деле является беспорядком", – заявили в Белом доме во время общения с прессой по поводу санкций.
Значительные золотовалютные резервы, которые накопила Россия и превышающие 630 млрд долл., имеют значение, только если их можно использовать для защиты валюты, чтобы продавать резервы в обмен на рубли, пояснил чиновник Белого дома 28 февраля.
"Рубль — в свободном падении", — добавил он.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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