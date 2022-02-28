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Новые санкции США направлены против средств, на которые Путин рассчитывает вести войну

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Новые санкции США направлены против средств, на которые Путин рассчитывает вести войну

Associated Press

Эти меры существенно ограничат способность России употреблять активы для финансирования дестабилизационной деятельности.

США и ряд других стран объявили новые финансовые санкции против России. Ограничен доступ российского центробанка к миллиардам долларов активов, а также средствам Суверенного фонда благосостояния и Российскому фонду прямых инвестиций.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США в понедельник, 28 февраля.

"Соединенные Штаты, партнеры и союзники привлекают к ответственности правительство Российской Федерации за спланированное и непровоцированное вторжение в Украину", — говорится в заявлении Минфина.

"Беспрецедентные меры, которые мы принимаем сегодня, значительно ограничат способность России использовать активы для финансирования дестабилизационной деятельности и направленные против средств, на которые Путин и его ближайшее окружение рассчитывают, чтобы проводить вторжение в Украину", — заявила министр финансов США Дженет Еллен.

Соответствующие санкции также вводят ЕС, Германия, Франция, Италия, Япония, Канада и другие страны.

"После сегодняшних санкций станет очевидно, что "крепость Россия" на самом деле является беспорядком", – заявили в Белом доме во время общения с прессой по поводу санкций.

Значительные золотовалютные резервы, которые накопила Россия и превышающие 630 млрд долл., имеют значение, только если их можно использовать для защиты валюты, чтобы продавать резервы в обмен на рубли, пояснил чиновник Белого дома 28 февраля.

"Рубль — в свободном падении", — добавил он.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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