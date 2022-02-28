Новые санкции США направлены против средств, на которые Путин рассчитывает вести войну

Новые санкции США направлены против средств, на которые Путин рассчитывает вести войну

Эти меры существенно ограничат способность России употреблять активы для финансирования дестабилизационной деятельности.

США и ряд других стран объявили новые финансовые санкции против России. Ограничен доступ российского центробанка к миллиардам долларов активов, а также средствам Суверенного фонда благосостояния и Российскому фонду прямых инвестиций.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США в понедельник, 28 февраля.

"Соединенные Штаты, партнеры и союзники привлекают к ответственности правительство Российской Федерации за спланированное и непровоцированное вторжение в Украину", — говорится в заявлении Минфина.

"Беспрецедентные меры, которые мы принимаем сегодня, значительно ограничат способность России использовать активы для финансирования дестабилизационной деятельности и направленные против средств, на которые Путин и его ближайшее окружение рассчитывают, чтобы проводить вторжение в Украину", — заявила министр финансов США Дженет Еллен.

Соответствующие санкции также вводят ЕС, Германия, Франция, Италия, Япония, Канада и другие страны.

"После сегодняшних санкций станет очевидно, что "крепость Россия" на самом деле является беспорядком", – заявили в Белом доме во время общения с прессой по поводу санкций.

Значительные золотовалютные резервы, которые накопила Россия и превышающие 630 млрд долл., имеют значение, только если их можно использовать для защиты валюты, чтобы продавать резервы в обмен на рубли, пояснил чиновник Белого дома 28 февраля.

"Рубль — в свободном падении", — добавил он.