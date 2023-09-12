Новые санкции: США угрожают ввести новые ограничения, если КНДР передаст оружие России

Соединенные Штаты будут внимательно следить за результатами запланированной встречи лидеров РФ и Северной Кореи.

Америка готова без колебаний ввести новые санкции в случае, если обе страны пойдут на очередное нарушение ограничений по передаче оружия.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.

"Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи России будет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН", — подчеркнул представитель Госдепа.

Соединенные Штаты будут внимательно следить за результатами встречи Путина и Кима. Американская сторона будет сохранять давление санкций против КНДР и России, а также без сомнений применит новые ограничения в случае необходимости.

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Спикер Госдепа отметил, что Путин отсутствовал на встрече G20 в Индии – очевидно, потому, что стал международным изгнанником после разрешения войны против Украины. То, что российскому диктатору приходится умолять Северную Корею о помощи, говорит об эффективности санкций и мер экспортного контроля США, добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Поэтому, по его словам, нынешняя ситуация означает, что Кремлю "трудно поддерживать свои военные усилия".

Напомним, что Северной Корее есть чем помочь России, в частности, боеприпасами 152-го и 122-го калибра.

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