Новые санкции давят на Кремль: приближает ли это конец войны - анализ ISW

Кремль / © Associated Press

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Чиновники РФ продолжают ошибочно утверждать, что санкции не влияют на российскую экономику. Мол, Москва уже получила иммунитет и адаптировалась к жизни в условиях ограничительных мер.

Аналитики Института изучения войны оценили, как повлияют новые санкции ЕС на экономику России.

Американские специалисты приводят заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова. По его словам, 18-й пакет санкций ЕС является незаконным. Мол Россия проанализирует последствия нового пакета и минимизирует их.

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Между тем заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что этот пакет не изменит позиции Москвы, что ее экономика выживет, а Кремль даои будет продолжать борьбу с украинскими силами. Более того - он угрожал нанести удары по Киеву и другим украинским городам с увеличением силы в ответ на пакет санкций ЕС.

В свою очередь спецпредставитель Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с иностранными странами Кирилл Дмитриев заявил, что якобы новейший пакет санкций ЕС вредит Европе больше, чем России, и ограничивает поставки энергии в Европу, закрывая российские рынки для европейских компаний.

"Отдельные российские чиновники признают влияние санкций на российскую экономику, несмотря на усилия Кремля скрыть и игнорировать такое влияние", - говорится в тексте отчета.

В частности, Газета «Moscow Times» сообщила, что министр энергетики России Сергей Цивилев недавно заявил Совету Федерации, что нефтяные компании страны испытывают трудности с приобретением деталей для ремонта нефтеперерабатывающих заводов из-за западных санкций.

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В ISW отмечают, что текущие схемы уклонения России от санкций, в частности через КНР, являются ключевым аспектом стратегии Кремля по компенсации западных санкций и ослаблению давления на российскую экономику.

"Россия создала сеть актеров для обхода западных санкций и перенастраивает свою экономическую политику и бизнес-модели, чтобы выдерживать санкции в долгосрочной перспективе, хотя более масштабные западные санкции усложнят эти усилия. Новейшие санкции ЕС являются положительным шагом, но для того, чтобы действовать максимально правоприменения со стороны Запада”, - отмечают аналитики.

Напомним, 18 июля ЕС утвердил жесткие санкции против России. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "удалось сделать сильнее 18-й пакет санкций против России за эту войну". В частности, этими ограничениями предусмотрено снижение ценового потолка на российскую нефть и новые санкции против иностранных банков и компаний, способствующих военно-промышленному комплексу РФ.

Тем временем Кремль нагло называет новые санкционные ограничения "незаконными" . По словам спикера Дмитрия Пескова, Российская Федерация якобы "приобрела иммунитет и адаптировались к жизни в условиях ограничений". Кроме того, представитель Кремля нагло высказался, мол, "каждый новый пакет санкций придает сложности его авторам".

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Дата публикации 23:32, 18.07.25 Количество просмотров 12 Эрдоган звонил Путину, а Трамп разгневался на Кремль. Мосейчук. Сухенко. Пятница