Новые санкции США против России зависли в Конгрессе: Bloomberg назвал причину

Конгресс / © Associated Press

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В Палате представителей США растет сопротивление законопроекту об усилении санкций против России, ранее подавляющим большинством поддержавшего Сенат. Голосование за документ может быть отложено по меньшей мере до промежуточных выборов 3 ноября.

Об этом сообщает Bloomberg .

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Американские законодатели опасаются, что новые ограничения против покупателей российских энергоносителей могут спровоцировать рост мировых цен на нефть, а также предоставить президенту США Дональду Трампу дополнительные полномочия по введению масштабных пошлин.

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"Мы все верим во введение санкций против России, но для принятия законопроекта необходима правильная формула", - заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Он выразил сомнение, что документ удастся вынести на голосование до промежуточных выборов 3 ноября. В ближайшие два месяца у Конгресса будет всего несколько рабочих дней в Вашингтоне.

Законопроект позволяет президенту США вводить пошлины до 100% по отношению к крупнейшим покупателям российских нефти и газа, а также государствам, помогающим Москве обходить энергетические санкции. Среди главных покупателей российской нефти – Китай, Индия и Турция.

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст отметил, что одним из ключевых вопросов остается потенциальное влияние санкций на цены на топливо в США. Если Индия и другие страны откажутся от нефти и начнут искать ее на других рынках, это может подтолкнуть цены вверх.

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В то же время, часть демократов выступает против документа из-за опасений, что Трамп сможет использовать его как юридическую основу для более широкого применения пошлин.

Сенат США одобрил законопроект 7 августа - 86 голосами против 11 . Документ также предусматривает санкции против российского теневого флота, финансовых учреждений РФ и крупных энергетических проектов.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по производственному объекту американской компании Coca-Cola в Киевской области и призвал Палату представителей Конгресса США усилить санкционное давление на Москву .

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