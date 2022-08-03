Новые "слуги" в Раде: кто стал нардепом вместо Костина и Совгири

Андрей Костин и Ольга Совгиря стали генеральным прокурором и судьей Конституционного суда соответственно, поэтому сложили депутатские полномочия.

Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами Артема Михайлюка и Александра Васюка от политической партии "Слуга народа".

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Они заменят должности нардепа Андрея Костина и Ольгу Совгирю, которые стали генеральным прокурором и судьей Конституционного суда соответственно. Костин и Совгиря написали заявления о сложении депутатских полномочий.

На внеочередных выборах 21 июля 2019 года Артем Михайлюк и Александр Ивасюк были под №142 и №143 соответственно в избирательном списке партии "Слуга народа".

По информации "Честно", Артем Михайлюк – IT-менеджер и бизнес-тренер – был соучредителем и CEO сервиса Helsi.me. В октябре 2019 года он сообщил, что закончил работу в Helsi.

Александр Васюк – глава офиса межфракционного объединения "Ценности. Достоинство".

Также Васюк является действующим участником организации "Институт стратегического партнерства: Украина-Соединенные Штаты Америки". На момент выборов 2019 года он работал исполнительным директором общественной организации "Ассоциация развития судейского самоуправления в Украине" и указал, что проживает в Запорожье.

Кроме того, новоиспеченный нардеп был координатором юристов команды Владимира Зеленского во время президентской кампании 2019 года.

Напомним, 27 июля Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина на должность генпрокурора. Он был главой парламентского комитета по вопросам правовой политики.

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