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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Новые требования РФ ставят под сомнение план США по уничтожению огня — NYT

Украина фактически согласилась на план США по унижению огня, но Кремль постоянно медлит.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Война

Война

У США действительно есть серьезный план прекращения огня, на который Украина фактически согласилась в середине марта. Однако, россияне медлили и настаивали на своих условиях.

Об этом пишет The New York Times.

США считали, что договорились о частичном прекращении огня — одно для предотвращения атак на энергетическую инфраструктуру, а другое в Черном море Последнее так и не вступило в силу.

«Но россияне медлили, настаивая на новых условиях, включая „денацификацию“ украинского правительства и отставке) Зеленского», — пишет издание.

Напомним, у Трампа установили новый крайний срок для прекращения огня.

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