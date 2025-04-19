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Новые требования РФ ставят под сомнение план США по уничтожению огня — NYT
Украина фактически согласилась на план США по унижению огня, но Кремль постоянно медлит.
У США действительно есть серьезный план прекращения огня, на который Украина фактически согласилась в середине марта. Однако, россияне медлили и настаивали на своих условиях.
Об этом пишет The New York Times.
США считали, что договорились о частичном прекращении огня — одно для предотвращения атак на энергетическую инфраструктуру, а другое в Черном море Последнее так и не вступило в силу.
«Но россияне медлили, настаивая на новых условиях, включая „денацификацию“ украинского правительства и отставке) Зеленского», — пишет издание.
Напомним, у Трампа установили новый крайний срок для прекращения огня.