Новые трубопроводы или дело мира: Джонсон резко заявил, что Великобритания поддерживает Украину не из-за враждебности к РФ

Новые трубопроводы или дело мира: Джонсон резко заявил, что Великобритания поддерживает Украину не из-за враждебности к РФ

Вскоре странам ЕС предстоит выбор между тем, чтобы направлять все больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы или отстаивать Украину.

Стало известно, почему Великобритания поддерживает Украину.

Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну. Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которая сейчас разделяется на огромной территории европейского континента", - заметил он.

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В то же время британский премьер призвал не забывать, что именно русская кровь позволила победить нацизм.

Он считает, что вскоре странам ЕС предстоит выбор между тем, чтобы направлять все больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы или отстаивать Украину и выступить за дело мира и стабильности.

Премьер-министр прокоментировал ситуацию на польско-белорусской границе.

"Когда наши польские друзья попросили нас помочь справиться с надуманным кризисом на их границе с Беларусью, мы быстро отреагировали", - резюмировал он.

Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.

Ранее:

Washington Post сообщила , что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной.

, что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной. Американское издание Politicо опубликовало спутниковые фотографии , на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. В этой связи Пентагон заявил, что обеспокоен действиями РФ на границе с Украиной, которые вызывают дестабилизацию. США заверили, что продолжают отслеживать ситуацию.

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