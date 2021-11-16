Новые трубопроводы или дело мира: Джонсон резко заявил, что Великобритания поддерживает Украину не из-за враждебности к РФ

Вскоре странам ЕС предстоит выбор между тем, чтобы направлять все больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы или отстаивать Украину.
Стало известно, почему Великобритания поддерживает Украину.
Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
"Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну. Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которая сейчас разделяется на огромной территории европейского континента", - заметил он.
В то же время британский премьер призвал не забывать, что именно русская кровь позволила победить нацизм.
Он считает, что вскоре странам ЕС предстоит выбор между тем, чтобы направлять все больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы или отстаивать Украину и выступить за дело мира и стабильности.
Премьер-министр прокоментировал ситуацию на польско-белорусской границе.
"Когда наши польские друзья попросили нас помочь справиться с надуманным кризисом на их границе с Беларусью, мы быстро отреагировали", - резюмировал он.
Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.
Ранее:
- Washington Post сообщила, что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной.
- Американское издание Politicо опубликовало спутниковые фотографии, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.
- В этой связи Пентагон заявил, что обеспокоен действиями РФ на границе с Украиной, которые вызывают дестабилизацию. США заверили, что продолжают отслеживать ситуацию.
- Россия тайно перебрасывает танки к границе с Украиной — Bloomberg