Новые угрозы Украине и ядерный шантаж: о чем говорил Путин перед Федеральным собранием

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ.

Кремлевский диктатор озвучил главные тезисы пропаганды РФ: обвинил Украину и Запад в развязывании войны и пригрозил миру глобальным конфликтом. Кроме того, он объявил о прекращении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и заявил о подготовке ядерных испытаний.

ТСН.ua собрал основные тезисы выступления Путина.

"Россия ни на кого не нападала"

Путин в лучших традициях кремлевской пропаганды обвинил Запад и Киев в развязывании войны на Донбассе.

Президент напомнил, что РФ в декабре 2021 года направила США и НАТО ультиматум по поводу не расширения НАТО, который на Западе отклонили. Путин же назвал это "отмашкой" для "реализации агрессивных планов" Украины и Запада.

"Тогда окончательно стало понятно, что "отмашка" на реализацию агрессивных планов дана и останавливаться они уже не собираются. Угроза росла, к тому же ежедневно. Поступающая информация не оставляла сомнений, что до февраля 2022 года все было готово к очередной кровавой карательной акции на Донбассе", — сказал он.

По словам президента РФ, "это они развязали войну, а мы использовали силу и продолжаем ее использовать, чтобы остановить эту войну".

Кремлевский диктатор в очередной раз заявил, что "не воюет с народом Украины", а украинцы якобы стали заложниками "киевского режима и его западных хозяев".

Также он повторил свой любимый тезис, что Запад якобы стремится "оторвать от России" украинские территории, которые Путин считает "исторически русскими".

Угрозы оккупировать новые территории

Российский диктатор пригрозил эскалацией в войне и оккупацией новых территорий, если Украина получит дальнобойное оружие. По его словам, военные поставки Киеву не переломят ход боевых действий в Украине, а лишь усложнят ситуацию.

"Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут прибывать в Украину , тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ", — заявил Путин.

Также он подчеркнул, РФ намерена "шаг за шагом решать" свои задачи в войне, хотя и признал нынешнее время "сложным".

"Запад провоцирует глобальное противостояние"

Путин обвинил Запад в попытке перевести войну в Украину в "фазу глобального противостояния".

"Элита Запада не скрывает свои цели — нанести России стратегическое поражение, покончить с нами раз и навсегда. То есть, Запад намерен перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. В этом случае речь идет уже о существовании нашей страны. Но Запад также не может не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле битвы невозможно. Поэтому ведет против нас все более агрессивную информационную атаку", — сказал кремлевский диктатор.

Договор о стратегических наступательных вооружениях

Глава Кремля заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, который предусматривает ограничение ядерных вооружений.

Он подчеркнул, что страна-агрессор не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие.

“Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. То есть совокупный потенциальный удар Североатлантического союза. Они сейчас своим заявлением сделали по существу заявку на участие в этом процессе. Ну, слава Богу. Давайте, мы не против. Не нужно только пытаться снова всем врать, делать из себя поборника мира и разрядки", – сказал Путин.

Анонс ядерных испытаний

Путин обвинил США в подготовке испытаний ядерного оружия и пригрозил провести такие испытания в РФ.

По утверждению Путина, США якобы "разрабатывают новые типы ядерных боеприпасов". Президент РФ пригрозил провести испытания, если это сделают Штаты.

"Если США проведут испытания новых видов ядерных вооружений, РФ сделает то же самое, паритет должен быть сохранен", — подчеркнул он.

"Пушки вместо масла"

Путин решил успокоить россиян, что у России якобы нет цели развивать оборонную промышленность в ущерб экономике. При этом он использовал высказывание "пушки вместо масла", которое принадлежит соратнику Гитлера Рудольфу Гессу.

"Есть такое устойчивое выражение: "пушки вместо масла". Оборона страны, конечно, важнейший приоритет, но решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику", — сказал Путин.