Новые важные инструменты защиты: Зеленский об итогах первого дня саммита НАТО в Вильнюсе

Президент перечислил планы на второй день своего визита в Вильнюс. В частности, завтра состоится первое инаугурационное заседание Совета Украина — НАТО.

Президент Владимир Зеленский подвел итоги первого дня своего визита в Вильнюс на саммит НАТО.

Об этом он написал в соцсетях.

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"Завтра продолжим нашу работу в Вильнюсе. Наша оборона – первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов – больше защиты жизни для всей Украины", – говорит глава государства.

Зеленский надеется, что привезет в Украину "новые важные инструменты защиты".

Кроме того, в среду, 12 июля, у президента Украины запланированы двусторонние встречи с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

"Запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО", – подытожил глава государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в Литву на саммит НАТО, который пройдет 2 дня, 11-12 июля, хотя ранее заявлял, что "не хочет ехать туда ради развлечения", а ждет конкретных результатов.

В рамках визита Зеленский эмоционально выступил на площади в Вильнюсе и заверил, что благодаря украинским защитникам никогда не будет депортации из балтийских стран в Сибирь, а литовцам не придется воевать против российских солдат.

Кроме того, он раскритиковал позицию НАТО в отношении Украины и заявил, что "неопределенность – это слабость".