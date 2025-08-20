ТСН в социальных сетях

Новые заявления Трампа и обстрел Сумщины: главные новости ночи 20 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 августа 2025 года:

  • Белый дом: благодаря действиям Трампа появилось реальное продвижение в урегулировании войны в Украине Читать далее –>

  • Трамп отменил отпуск, чтобы сосредоточиться на переговорах по завершению войны в Украине Читать далее –>

  • Россияне атаковали Ахтырскую общину: дроны попали в частный сектор, есть пострадавшие Читать далее –>

  • Трамп заявил, что Зеленский и Путин "в процессе" организации встречи Читать далее –>

  • Трамп сравнил Крым с Техасом: но есть нюанс Читать далее –>

