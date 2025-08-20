- Дата публикации
-
- Категория
Политика
- Количество просмотров
- 1265
- Время на прочтение
- 1 мин
Новые заявления Трампа и обстрел Сумщины: главные новости ночи 20 августа 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 августа 2025 года:
