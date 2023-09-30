"Новых территорий России" не существует: у Зеленского отреагировали на захватнические планы Медведева

У России нет шансов сохранить контроль над временно оккупированными территориями Украины.

После того, как заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что Россия захватит еще больше регионов Украины, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал забыть, что существуют "новые территории России".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Помните: нет никаких "новых территорий России", "анексированных территорий" и нет никаких шансов на то, что Россия сможет сохранить над ними контроль. Есть только территория Украины, включая Крым, где идут тяжелые бои для уничтожения российской оккупационной группировки и амбиций российского авторитарного государства”, — уверяет Подоляк.

Он также подчеркнул, что после 584 дней войны РФ потеряла репутацию страны, которой якобы нужно бояться, поэтому не нужно обращать внимание на очередные "угрожающие" выступления официальных лиц России.

"Всем этим российским субъектам нужно немного подождать, чтобы лично наблюдать финал войны, где для них обязательно наступит жесткая юридическая ответственность, а также появится возможность написать тюремные мемуары в классическом скучном стиле "нас не так поняли", — резюмировал Михаил Подоляк.

Напомним, президент государства-агрессора Владимир Путин подписал закон о праздновании 30 сентября так называемого "Дня воссоединения", приуроченного к попытке аннексии Россией части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Как известно, территорию ни одной из этих областей Россия полностью не контролирует.

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