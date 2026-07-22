Новым главой Генштаба будет генерал-майор Игорь Скибюк—Зеленский

Игорь Скибюк фото: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

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Новым главой Генерального штаба стал генерал-майор Игорь Скибюк.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что новый глава Генштаба и главком ВСУ бок о бок защищали Украину.

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«Важно, чтобы все составляющие нашей армии и дальше функционировали абсолютно слаженно. Также вместе определили, как в дальнейшем Александр Сырский и Андрей Гнатов будут служить защите нашего государства», — отметил Зеленский.

Игорь Скибюк — что о нем известно

Родился Игорь Скибюк 10 октября 1976 года в городе Конотоп Сумской области. С 1998 года начал службу в 80-й Галицкой десантно-штурмовой бригаде в должности командира взвода.

В 2016 году Игорь Скибюк был командующим украинскими частями в международных учениях «Кленовая арка-2016».

В 2014 году был ранен, но после лечения вернулся к своим обязанностям.

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В 2022 году возглавлял оборону Киева от российских войск.

В 2023 году он стал руководителем штаба — заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины.

11 февраля 2024 года президент назначил его командующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины.

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