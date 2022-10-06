Новым главой НБУ Зеленский предложил назначить Пышного: что о нем известно

Назначение Пышного на должность главы НБУ уже 6 октября рассмотрит соответствующий комитет Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить новым главой НБУ Андрея Пышного. Он – бывший глава правления "Ощадбанка".

Об этом нардеп Ярослав Железняк сообщил в Сети 6 октября.

"Сегодня в 18:30 наш комитет по финансовой политике снова соберется. Тема: рассмотрение назначения Андрея Пышного на должность главы НБУ", – говорится в заявлении Железняка.

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Отметим, что в этот же день утром финансовый комитет Верховной Рады согласовал увольнение с должности главы НБУ Кирилла Шевченко. Он подал в отставку накануне, сославшись на проблемы со здоровьем.

Что известно об Андрее Пышном

Андрею Пышному 47 лет. На сегодняшний день он – советник председателя правления "Ощадбанка". Кроме того, Пышный является членом международной группы по санкциям против России "Ермака-Макфолла".

Заметим, что кандидат на должность главы НБУ с 2014 года и более шести лет руководил "Ощадбанком".

Руководителя Нацбанка Украины назначает на должность парламент по представлению президента сроком на семь лет.

Отставка главы НБУ Шевченко

Напомним, предыдущий глава Нацбанка Шевченко о своей отставке объявил 4 октября "в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать".

На следующий день Железняк сообщил, что стать главой НБУ после Шевченко может Пышный.

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