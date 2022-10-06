Новым главой НБУ Зеленский предложил назначить Пышного: что о нем известно

Назначение Пышного на должность главы НБУ уже 6 октября рассмотрит соответствующий комитет Рады.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить новым главой НБУ Андрея Пышного. Он – бывший глава правления "Ощадбанка".
Об этом нардеп Ярослав Железняк сообщил в Сети 6 октября.
"Сегодня в 18:30 наш комитет по финансовой политике снова соберется. Тема: рассмотрение назначения Андрея Пышного на должность главы НБУ", – говорится в заявлении Железняка.
Отметим, что в этот же день утром финансовый комитет Верховной Рады согласовал увольнение с должности главы НБУ Кирилла Шевченко. Он подал в отставку накануне, сославшись на проблемы со здоровьем.
Что известно об Андрее Пышном
Андрею Пышному 47 лет. На сегодняшний день он – советник председателя правления "Ощадбанка". Кроме того, Пышный является членом международной группы по санкциям против России "Ермака-Макфолла".
Заметим, что кандидат на должность главы НБУ с 2014 года и более шести лет руководил "Ощадбанком".
Руководителя Нацбанка Украины назначает на должность парламент по представлению президента сроком на семь лет.
Отставка главы НБУ Шевченко
Напомним, предыдущий глава Нацбанка Шевченко о своей отставке объявил 4 октября "в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать".
На следующий день Железняк сообщил, что стать главой НБУ после Шевченко может Пышный.
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