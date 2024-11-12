Новым госсекретарем США может стать Марко Рубио: какое его отношение к Украине

Трамп остановился на кандидатуре Рубио после пониманий, однако может изменить свое мнение.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может назначить новым главой Государственного департамента сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

"Ожидается, что избранный президент Дональд Трамп назначит представляющего штат Флориду сенатора Марко Рубио госсекретарем", — отмечается в публикации.

Издание пишет, что Трамп остановился на кандидатуре Рубио после пониманий, однако еще может изменить свое решение.

Марк Рубио считается внешнеполитической ястребом, в частности в отношении Китая и Ирана. Его отношение к российской агрессии против Украины отражает позицию самого Трампа. Он заявил, что конфликт нужно заканчивать, поскольку он "зашел в тупик".

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп хочет отменить почти 100 распоряжений Байдена.

Кроме того, мы ранее информировали, что команда Трампа обсуждает "балтийский вариант" по оккупированным территориям Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.