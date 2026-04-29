Новым послом Германии в Украине станет высокопоставленный чиновник НАТО: что о нем известно
Борис Руге известен как специалист в сфере внешней политики и безопасности.
Германия меняет главу дипломатической миссии в Киеве. Новым послом ФРГ в Украине станет Борис Руге — опытный специалист, который сейчас занимает высокую должность в НАТО и специализируется на вопросах безопасности.
Об этом сообщает Bild.
Кандидатуру Руге на должность посла в Украине утвердило федеральное правительство Германии по представлению министра иностранных дел Иоганна Вадефуля.
Руге известен как специалист в сфере внешней политики и безопасности, сейчас он занимает должность помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности в Брюсселе.
Ранее, до работы в НАТО, Руге был заместителем председателя Мюнхенской конференции по безопасности, работал посланником Германии в Вашингтоне, а также возглавлял дипломатическую миссию в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии.
В Киеве он должен заменить Хайка Томса, которого планируют перевести в Мадрид.
К слову, временная поверенная в делах США Джули Дэвис в июне покинет пост в Киеве и уйдет на пенсию после 30 лет карьеры. Представитель Госдепа Мэтью Пиготт опроверг слухи Financial Times о ее разочаровании политикой президента Дональда Трампа в отношении Украины. Дэвис возглавляла посольство с мая 2025 года.