Новым послом Украины в Германии стал Алексей Макеев: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии, который заменит на этом посту уволенного Андрея Мельника.

В пятницу, 23 сентября, украинский дипломат Алексей Макеев получил официальное назначение на должность посла Украины в Германии.

ТСН.ua из открытых источников собрал информацию об этом дипломате.

Образование

46-летний Алексей Сергеевич Макеев получил образование в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко. Владеет английским, немецким и русским языками, также говорит на испанском и французском.

Карьера

На дипломатической службе находится с 1996 года. Ранее Макеев работал в украинских дипломатических представительствах в Швейцарии и Германии. Дипломата называют специалистом по проблемам международной безопасности и анализу внешнеполитических процессов.

В 2014 году он был назначен политическим директором Министерства иностранных дел. В мае 2020 года министр Кулеба назначил Макеева на учрежденную должность специального представителя МИД по политике санкций. Являлся членом международной экспертной группы Ермака-Макфола.

Семья

Алексей женат на Елене Макеевой. С марта 2015 года по май 2016 года она занимала должность заместителя министра финансов. Сейчас Елена руководитель Совета директоров аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры" (ей принадлежит 20% компании). Также она занимается предпринимательской деятельностью (деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам налогообложения).

У супругов есть дочь Анастасия. Она живет в французском Страсбурге, где учится в местном университете.

Напомним, ранее федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер дал свое согласие на назначение Алексея Макеева новым послом Украины в Германии. Его предшественник Андрей Мельник занимал этот пост в течение длительного времени – с 2014 года.

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