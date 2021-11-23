Новым заместителем Ермака стал экс-гендиректор "Запорожстали": чем он будет заниматься и что о нем известно

Ростислав Шурма будет отвечать за экономический блок.
Заместителем руководителя Офиса президента Украины стал Ростислав Шурма. Соответствующий указ подписал 23 ноября глава государства Владимир Зеленский.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Отмечается, что Шурма будет отвечать за экономический блок Офиса президента.
"Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", – рассказал он.
К слову, Ростислав Шурма в должности заменит Юлию Свириденко, которую Рада назначила первым-вице-премьером – министром экономики.
Известно, что Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "экономика и предпринимательство". Кроме того, он обучался в Киевском экономическом университете им. Гетмана по специальности "экономическая теория".
В течение 15 лет Шурма работал в промышленности. В течение 2012-2019 годов занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь". Также он является членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".
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