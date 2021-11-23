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Новым заместителем Ермака стал экс-гендиректор "Запорожстали": чем он будет заниматься и что о нем известно

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Новым заместителем Ермака стал экс-гендиректор "Запорожстали": чем он будет заниматься и что о нем известно

УНІАН

Ростислав Шурма будет отвечать за экономический блок.

Заместителем руководителя Офиса президента Украины стал Ростислав Шурма. Соответствующий указ подписал 23 ноября глава государства Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что Шурма будет отвечать за экономический блок Офиса президента.

"Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", – рассказал он.

К слову, Ростислав Шурма в должности заменит Юлию Свириденко, которую Рада назначила первым-вице-премьером – министром экономики.

Известно, что Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "экономика и предпринимательство". Кроме того, он обучался в Киевском экономическом университете им. Гетмана по специальности "экономическая теория".

В течение 15 лет Шурма работал в промышленности. В течение 2012-2019 годов занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь". Также он является членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

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