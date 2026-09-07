Новый дедлайн Кремля по Донбассу: Палиса рассказал Виткоффу и Кушнеру о планах РФ

© Владимир Зеленский

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Россия неоднократно переносила установленные ею дедлайны по выходу на административные границы Донецкой области, однако до сих пор не смогла достичь заявленных оперативных целей.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

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По его словам, сейчас между политическим руководством России и военными есть разногласия по срокам, за которые Москва планирует захватить Донбасс. Палиса отметил, что россияне уже 15 раз переносили дедлайны по выходу на границы области.

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«Россиянам годами не удается в Донецкой области реализовать ни одного оперативного успеха. Они уже 15 раз переносили дедлайн по выходу на границы области», — написал Палиса.

В то же время, по его информации, политическое руководство РФ стремится завершить захват Донбасса до конца 2026 года. Российские военные, в свою очередь, просят перенести этот срок до 31 марта 2027 года.

Именно о планах России, а также причинах, по которым они годами остаются нереализованными, Палиса и украинское военно-политическое руководство говорили со спецпосланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

«Подробно о планах врага и причинах, почему они годами остаются на бумаге, говорили вчера вместе с руководителем Офиса Президента, Главкомом, начальником ГУРа и командующим Воздушными Силами со спецпосланниками Президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером», — отметил Палиса.

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Он также отметил высокую цену российского продвижения на фронте. По словам представителя ОП, за захват каждого квадратного километра российские войска платят значительными потерями.

«За те продвижения на фронте, которые есть у россиян, они платят большую цену — сотни солдат убитыми и ранеными за квадратный километр», — заявил Палиса.

Отдельной темой встречи стали российские воздушные атаки по Украине. Палиса сообщил о новом вызове — применении Россией реактивных дронов.

По его словам, Украина уже работает над средствами противодействия таким беспилотникам.

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«Новый вызов — реактивные дроны. И здесь у россиян снова нет ни одного собственного технологического прорыва: ни конструкция, ни двигатель не являются их разработками. Они не разработали ничего — взяли готовое у тех, кто им это передал. И мы прекрасно знаем, кто именно», — написал Палиса.

Он добавил, что украинские перехватчики уже находятся в работе.

«Перехватчики в работе. Решения будут и мы защитим наши города», — отметил представитель Офиса президента.

Палиса также подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины со стороны международных партнеров.

«Нам никогда не было легко. Мы научились воевать в условиях дефицита и дальше выстоим. Но объем помощи партнеров прямо конвертируется в сохраненные жизни — и военных, и гражданских», — сказал он.

По его словам, Украина и партнеры должны продолжать совместную работу по противодействию российской агрессии.

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