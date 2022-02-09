Новый дипломатический десант: в Киев приедут министр МИД Испании и глава ОБСЕ

Политики выражают свою солидарность с Украиной.

Сегодня, 9 февраля, Киев посещает министр иностранных дел Испании Хоcе Мануэль Альбарес.

Об этом рассказали в ТС.Ранок 9 февраля.

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Своим визитом, говорит испанский министр, хочет показать солидарность с Украиной. "Причина моей сегодняшней поездки в Киев и встречи с моим украинским коллегой состоит в том, чтобы убедиться, что диалог и дипломатия являются способом разрешения любого спора", – сказал Альбарес.

Завтра, 10 февраля, в Украину приедет главный дипломат Польши, а также глава ОБСЕ Збигнев Рау. Во время двухдневного визита он планирует посетить Киев и прифронтовую зону. Глава МИД Польши неоднократно заявлял, что нормализация ситуации в Донбассе среди приоритетов его работы.

Как сообщалось, на фоне скопления войск государства-агрессорки у украинских границ западные политики продолжают искать выход из кризиса. Так, в Берлине 8 февраля состоялись переговоры в формате Веймарского треугольника: там собрались лидеры Франции, Германии и Польши. Они полагают, что в противостоянии с Россией Европа должна говорить одним голосом.

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