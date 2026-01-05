Новый этап для Банковой: с какими вызовами столкнется Буданов на новой должности

Кирилл Буданов / © Associated Press

Сочетание личного опыта и мировоззрения Кирилла Буданова превращает его в фигуру, все чаще воспринимаемую не только как военного лидера, но и как возможного политика нового поколения.

Об этом пишет издание Politico.

«Буданов получает должность в очень сложный момент. Украина находится под усиленным давлением на фронте, сталкивается с дефицитом личного состава, массированными атаками на энергетическую инфраструктуру и порты, а также с жесткой позицией России по отношению к любым мирным договоренностям. Дополнительным вызовом остается напряженный диалог с США, где президент Дональд Трамп все чаще настаивает на неприемлемых для Киева компромиссах», — отмечают журналисты.

Эксперты и политики ожидают, что с приходом Буданова снизится чрезмерная концентрация власти в ОП и улучшится коммуникация между Банковой, парламентом и обществом. В то же время в Верховной Раде не исключают, что это назначение может иметь и долгосрочный политический подтекст.

Напомним, Кирилл Буданов принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис главы государства.

«Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса президента еще одним рубежом ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность — в историческое время для Украины сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства», — сообщил он.

Предыдущим главой Офиса президента Украины был Андрей Ермак. Он занимал этот пост с 11 февраля 2020 года по 28 ноября 2025 года.

28 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака. Этому предшествовало обнародование данных следствия по операции «Мидас» — масштабному расследованию коррупционных схем в энергетическом секторе Украины.

В тот же день президент Зеленский в своем обращении объявил, что глава ОП подает в отставку.