Новый этап сотрудничества Украины и США: страны заключили соглашения в области безопасности

США и Украина договорились об установлении линии защищенной связи.

В рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США был подписан ряд соглашений по научно-техническому сотрудничеству, безопасности космических полетов, защиты информации, а также пограничной безопасности.

Об этом информирует сайт главы государства.

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Подписано соглашение между правительством Украины и правительством США о проекты в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки, свидетельствует фундаментальное углубления сотрудничества между двумя странами в научно-техническом и военно-техническом направлениях и способствует развитию международно-правовых основ для заключения контрактов по реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере.

Документ создает условия для внедрения передовых оборонных технологий, начало проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций американской стороны и предусматривает реализацию мероприятий по проведению тестирования вооружения и военной техники с использованием оборудования и технологий, которых нет в Украине.

Соглашение позволяет привлечения украинских научно-исследовательских учреждений к выполнению проектов американской стороны, продвижение продукции и услуг обоих государств на рынках третьих стран с учетом стандартов стран — членов НАТО и позволяет использование новейшего оборудования, которое отсутствует в Украине, для проведения научно-исследовательских работ, проверки результатов и оценки их эффективности.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов

Был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Космическим командованием Министерства обороны США о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов и оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомленности.

Этот документ расширяет развитие украинской-американского сотрудничества новым направлением, отвечает участия Украины в реализации космической программы «Артемида» под руководством США, открывает для нашего государства дополнительные возможности в контексте намерений по подготовке собственной ракеты-носителя для будущих коммерческих запусков, системно способствовать возобновлению прежних или заключению новых двусторонних договоренностей между Украиной и Соединенными Штатами в космической сфере.

Соглашение о безопасном связь

Также в Вашингтоне было заключено соглашение между Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки об установлении линии защищенной связи.

Документ предусматривает наличие линии защищенной связи, обеспечивает стабильный специальный канал коммуникации между Украиной и США, демонстрирует сохранение и укрепление двустороннего доверия между Киевом и Вашингтоном, отвечает общим украинский-американским интересам по укреплению мира и международной безопасности, способствует уменьшению угроз и повышает эффективность выполнения причастными национальными правительственными подразделениями их функций.

Соглашение о безопасности туристов

Государственная пограничная служба Украины и таможенная и пограничная служба США заключили соглашение между правительствами стран по использованию информации о тех, кто путешествует.

Это очередной шаг к повышению уровня пограничной и национальной безопасности как Украины, так и США и важный шаг стратегического партнерства.

Украина будет оказана помощь в развертывании Системы автоматизированного нацеливание ATS-GLOBAL, что является эффективным инструментом по анализу рисков.

Соответствующее техническое и программное обеспечение будет способствовать качественной проверке путешественников и выявлению лиц с высоким риском причастности к террористическим угрозам или трансграничной преступности, а также идентификации международных преступников.

Достигнутые договоренности также устанавливают индивидуальные и организационные обязанности безопасности данных, обновления профилей рисков и создания новых, обмен информацией, нормативное урегулирование информационных отношений.

Напомним, что ранее Украина и США подписали соглашение о стратегических основы оборонного партнерства.

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