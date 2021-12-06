Новый федеральный канцлер Австрии принял присягу

Он заменил Александра Шалленберга, временно исполняющего обязанности предыдущего канцлера Себастиана Курца.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в понедельник принял присягу нового канцлера — бывшего главы МВД страны Карла Негаммера.

Об этом пишет издание Die Presse.

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Бывший глава МВД Австрии Карл Негаммер 6 декабря занял новую должность федерального канцлера страны. Он заменил Александра Шалленберга, временно исполняющего обязанности предыдущего канцлера Себастиана Курца.

Сообщается, что Александр Шалленберг вернулся на должность министра иностранных дел, которую он занимал раньше.

Сразу после Негаммера присягнут еще несколько высокопоставленных чиновников: глава МВД Гергард Карнер, министр финансов Магнус Бруннер, министр образования Мартин Полашек и госсекретарь в федеральной канцелярии Клаудия Плакольм. Их предшественники, как и Александр Шалленберг, перед этим были освобождены от должностей по собственному желанию.

Напомним, будущий канцлер Германии Олаф Шольц представил кандидатов от своей партии в правительство. Следовательно, в новом правительстве будет 16 министров: 8 мужчин и 8 женщин.

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