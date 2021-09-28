Новый газовый контракт Венгрии с "Газпромом": Сийярто обвиняет Украину во вмешательстве во внутренние дела

Новый газовый контракт Венгрии с "Газпромом": Сийярто обвиняет Украину во вмешательстве во внутренние дела

По словам министра, для Венгрии энергетическая безопасность — это не вопрос политики.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал реакцию Украины на новый газовый контракт с "Газпромом".

Он обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает Reuters.

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После подписания соглашения Сийярто отметил, потребление газа не будет снижаться, как и роль "Газпрома".

Глава МИД Венгрии добавил, что дома "нельзя обогревать политическими заявлениями".

"Для Венгрии энергетическая безопасность — это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политики", — подчеркнул он.

Напомним:

Правительство Венгрии приняло решение о подписании с российским концерном "Газпром" нового контракта на поставку газа в обход Украины , рассчитанного на 15 лет. Подписание документа состоялось в понедельник, 27 сентября.

, рассчитанного на 15 лет. Подписание документа состоялось в понедельник, 27 сентября. Из-за этого решения МИД Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики

о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Будапешт ударил по украинской-венгерским отношениям, подписав долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром", и получит от Киева "соответствующий ответ". "Здесь не должно быть никакого сожаления и сочувствия", — отметил Кулеба.

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